Genç vekillerin Z kuşağı tartışması
|27 Temmuz 2020 08:29
|Yazdır
Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: İYİ Partili Ayhan Erel teklifi eleştirirken Z kuşağı konusunu açarak, "Bakın, Z, Y kuşağı dediğimiz kesimde 27 milyona yakın vatandaş var. Kendi topuğunuza sıkıyorsunuz" dedi. HDP'li vekil Abdullah Koç'un "Z kuşağından genç arkadaşlar burada olsaydı iyi olurdu" çıkışı üzerine AK Partili Zeynep Yıldız, "Ben varım" diyerek karşılık verdi. Yıldız, şunları kaydetti:
"Herkes bir Z kuşağı derdinde. Yeknesak, her konuda aynı tutumu takınan bir nesil yok. Gençler adına konuşmaktan vazgeçin. Gençler adına gençler konuşsun, dolayısıyla ben açıkçası bu tabiri de böyle sanki çok işlevsel bir enstrüman bulmuşçasına sömürdüğünüzü görüyorum" dedi. Yıldız'a yanıt veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, "Sadece Z kuşağını değil, Y kuşağını katmadığınız için, muhalefeti katmadığınız için biz buna karşı çıkıyoruz. Yine, ayağınıza sıkıyorsunuz, size hesabı 2023'te 25 milyon seçmen olacak Z ve Y kuşağı verecek" diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor
27 Temmuz 2020 09:20
|CHP'nin yeni vitrini belirlendi
27 Temmuz 2020 09:14
|1980'den bu yana 44 vekillik düştü
27 Temmuz 2020 08:49
|İhraç edilmek istenen Gürsel Erol listeyi delip PM'ye seçildi
27 Temmuz 2020 07:05
|Bir ülke İstanbul Sözleşmesinden çekiliyor
27 Temmuz 2020 06:40
|Ayasofya'nın genç müezzini: İlk ezanı ağlayarak okuduk
27 Temmuz 2020 06:10
|CHP'nin 37. Olağan Kurultayı sona erdi
27 Temmuz 2020 04:31
|27 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
27 Temmuz 2020 00:01
|Tunceli Valisi'nden il dışından gelenlere '14 gün' uyarısı
26 Temmuz 2020 21:37
|Romanya, Türkiye'yi riskli ülkeler listesinden çıkardı
26 Temmuz 2020 20:51