Gelin arabasına 'Dezenfektan döktüm yollarına korona olmadan gel kollarıma' yazdırdı
Pandemi süreci gelin arabasına da yansıdı.Bursa'da gelin arabasına 'Dezenfektan döktüm yollarına korona olmadan gel kollarıma' yazıldı.
|27 Temmuz 2020 08:35
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İznik ilçesinde Osman ve Serpil Demirkol çifti dünya evine girdi. Fakat gelin arabasındaki söz herkesin dikkatini çekti.
Düğün arabalarını süsleyen damat Osman Demirkol, aracın üzerine, "Dezenfektan döktüm yollarına korona olmadan gel kollarıma" yazısı yazarak gelin almaya gitti.
Yazıyı görenlerin baştan şaşırdığı sonra gülümsediği görüldü.
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