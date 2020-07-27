1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gelin arabasına 'Dezenfektan döktüm yollarına korona olmadan gel kollarıma' yazdırdı

Pandemi süreci gelin arabasına da yansıdı.Bursa'da gelin arabasına 'Dezenfektan döktüm yollarına korona olmadan gel kollarıma' yazıldı.
 27 Temmuz 2020 08:35
Yazdır

İznik ilçesinde Osman ve Serpil Demirkol çifti dünya evine girdi. Fakat gelin arabasındaki söz herkesin dikkatini çekti.

Düğün arabalarını süsleyen damat Osman Demirkol, aracın üzerine, "Dezenfektan döktüm yollarına korona olmadan gel kollarıma" yazısı yazarak gelin almaya gitti.

Yazıyı görenlerin baştan şaşırdığı sonra gülümsediği görüldü.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkçe konuştuğu için ceza verdiler
27 Temmuz 2020 09:24		 Pandemi döneminde kadına dijital şiddet de arttı
27 Temmuz 2020 09:16
Ayasofya'da kalabalık azalmıyor
27 Temmuz 2020 08:10		 Dağda yaşam süresi 2 yıla düştü
27 Temmuz 2020 07:11
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı
27 Temmuz 2020 06:30		 Bingöl'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
27 Temmuz 2020 04:09
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi dezenfekte edildi
27 Temmuz 2020 02:02		 Korona virüste 'iyi' gelişme! 10 milyonu geçti
27 Temmuz 2020 00:43
Güneydoğu Anadolu sıcaklarla kavruluyor
26 Temmuz 2020 22:00		 Olaya müdahale eden sağlık ekibine filyasyon uygulandı
26 Temmuz 2020 21:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:32 - Borsa İstanbul, endekslerden iki sıfır atıyor09:24 - Türkçe konuştuğu için ceza verdiler09:21 - Mersin'deki kazada 5 şehit, 10 yaralı09:20 - Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor09:16 - Pandemi döneminde kadına dijital şiddet de arttı09:14 - CHP'nin yeni vitrini belirlendi
09:12 - Kampanyada sadece 3 otomotiv markası kaldı09:08 - Her ile bir müze08:59 - TSK ve MİT ortak operasyonuyla 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi08:52 - Park kavgasında eniştesini öldürdü!08:49 - 1980'den bu yana 44 vekillik düştü08:47 - Günde 7 saat internetteyiz
08:35 - Gelin arabasına 'Dezenfektan döktüm yollarına korona olmadan gel kollarıma' yazdırdı08:29 - Genç vekillerin Z kuşağı tartışması08:28 - Meclis sosyal medyadan sonra tatile girecek08:26 - Bakanlık açıkladı, sertifikalar yenilenecek08:11 - İpsala'da vardiyalı rüşvet çarkı: Müdür tutuklandı
08:10 - Ayasofya'da kalabalık azalmıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Altında tüm zamanların rekoru kırıldı
YKS sonuçları açıklandı
Mersin'deki kazada 5 şehit, 10 yaralı
İpsala'da vardiyalı rüşvet çarkı: Müdür tutuklandı
İhraç edilmek istenen Gürsel Erol listeyi delip PM'ye seçildi
4/B sözleşmeli personel için disiplin hukuku oluşturulmalı!
Torba kadroda yaşanan sorunlar
Bir ülke İstanbul Sözleşmesinden çekiliyor
Kampanyada sadece 3 otomotiv markası kaldı
Korona virüste 'iyi' gelişme! 10 milyonu geçti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Hedef bizim buradaki varlığımız 1
dondurma 1
huylanmak 1
soda açma akımı 1
Uyku göz bandı 2
masterchef 1
Önümüzdeki ilk seçimlerde iktidar olacağız 4
Ayasofya'nın ibadete açılması harika bir şey 2
kısıtlama getirmek zor 1
yunanistan'da türk bayrağının yakılması 2
SON İLANLAR
Helal Akreditasyon Kurumundan 8 uzman yardımcısı alacak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi sözleşmeli 45 sağlık personeli alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi sözleşmeli 190 sağlık personeli alacak
Türkiye İstatistik Kurumu sözleşmeli 7 bilişim personeli alacak
Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam