Günde 7 saat internetteyiz
TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen sosyal medya teklifinin görüşmelerinde, milletvekillerinin açıkladığı rakamlar sanal dünyaya ilişkin önemli verileri gözler önüne serdi
|27 Temmuz 2020 08:47
|Yazdır
Buna göre Türkiye'de 59.3 milyon aktif internet kullanıcısından 44 milyonu telefonlarından internete bağlanıyor. Bu kullanıcıların yüzde 84'ü her gün internete girerek ortalama 7 saat vakit geçiriyor. Sosyal medya platformları arasında habere ulaşmak için Facebook kullanımı yüzde 51'lik oranla ilk sırada. Youtube yüzde 41, Twitter yüzde 35 oranında kullanılıyor.
Türkiye, 800 milyon kullanıcısı olan TikTok'ta 28.4 milyon kullanıcıyla dünyada üçüncü, 340 milyon kullanıcısı olan Twitter'da 11.8 milyon kullanıcıyla altıncı, 1 milyar kullanıcısı olan Instagram'da 38 milyon kullanıcıyla altıncı, 2.5 milyar kullanıcısı olan Facebook'ta da 37 milyon paylaşımcı ile 10'uncu sırada.
ÖNDER YILMAZ
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Sosyal medya dünyanın sorunu
26 Temmuz 2020 17:53
|İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
24 Temmuz 2020 00:18
|Ortak Wi-Fi ağlarıyla ilgili güvenlik uyarısı
22 Temmuz 2020 19:29
|Sosyal medya düzenlemesi neler getiriyor?
21 Temmuz 2020 18:13
|Arama motorlarında 'unutulma hakkı' geliyor
21 Temmuz 2020 07:52
|Twitter, Trump'ın paylaştığı videoyu kaldırdı
19 Temmuz 2020 22:32
|Twitter 'hack'lenen hesap sayısını açıkladı
18 Temmuz 2020 18:48
|Mavi tik kara leke
17 Temmuz 2020 20:17
|Maske çeşitlerini internetten alın!
17 Temmuz 2020 13:35
|Türkiye'nin data kullanımı 178 GB'ı aştı
17 Temmuz 2020 11:19