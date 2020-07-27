1980'den bu yana 44 vekillik düştü

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: TBMM Başkanlığı'nın milletvekillerinin önergeleri üzerine hazırladığı istatistiklere göre 1980 sonrasında 44 milletvekilliğinin vekilliği çeşitli nedenlerle düştü. İlk olarak 17. Dönem Milletvekili İsmail Özdağlar vekillikten istifa etti, bunu 18. Dönem'de Murat Sökmenoğlu'nun istifası takip etti. Tarihler 1994'ü gösterdiğinde 19. Dönem'de 14 DEP milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılarak vekilliği düşürüldü. DEP'te beyan ve eylemleriyle temelli kapatma gerekçesine konu olarak vekilliği düşürülen isimler şöyle: Zübeyir Aydar, Sırrı Sakık, Selim Sadak, Sedat Yurttaş, Remzi Kartal, Orhan Doğan, Nizamettin Toğuç, Naif Güneş, Mehmet Hatip Dicle, Mehmet Ali Yiğit, Mahmut Kılınç, Leyla Zana, Ahmet Türk ve Fehmi Işıklar şeklinde sıralandı.

28 Şubat süreci

20. Dönem'e 28 Şubat süreci damgasını vurdu. Refah Partili Necmettin Erbakan, Şevki Yılmaz, Şevket Kazan, İbrahim Halil Çelik, Hasan Hüseyin Ceylan ve Ahmet Tekdal'ın partilerinin kapatılmasına yol açan beyan ve eylemleri nedeniyle milletvekillikleri düşürüldü. Bu dönemde Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın da milletvekilliğinden istifa ettiği kayıtlara geçti. 21. Dönem'de ise Bekir Sobacı ve Nazlı Ilıcak'ın vekilliği düşürülürken, 22. Dönem'de Cemal Kaya ve Kemal Derviş milletvekilliğinden istifa ettiler.

Kesin hüküm giydiler

2015'te başlayan 26. Dönem'de ise Selma Irmak, Osman Baydemir, Nursel Aydoğan, İbrahim Ayhan, Figen Yüksekdağ Şenoğlu, Ferhat Encü, Besime Konca ve Ahmet Yıldırım olmak üzere 8 HDP'li kesin hüküm giydikleri gerekçesiyle milletvekilliği görevini sürdüremediler. Aynı dönem, CHP'li Şafak Pavey istifa ederken, HDP'li Tuğba Hezer Öztürk, Leyla Zana ve Faysal Sarıyıldız'ın ise "devamsızlık" nedeniyle vekilliği düştü. Son olarak 27. Dönem'de, CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Musa Farisoğulları ve Leyla Güven'in vekillikleri kesin hüküm giydikleri gerekçesiyle düşürüldü.