1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

1980'den bu yana 44 vekillik düştü

TBMM Başkanlığı, 1980 sonrası parlamentoda vekilliği düşürülenler ile 2002 sonrası dokunulmazlıkları kaldırılan milletvekillerinin istatistiklerini açıkladı. Buna göre, üçü bu dönem olmak üzere 44 milletvekilinin vekilliği düştü. 2002 yılından bugüne kadar ise bin 135 milletvekili hakkında 5 bin 203 dokunulmazlık dosyası düzenlendi. Sadece bu dönem 184 vekil hakkında bin 86 fezleke hazırlandı.
 27 Temmuz 2020 08:49
Yazdır
1980'den bu yana 44 vekillik düştü

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: TBMM Başkanlığı'nın milletvekillerinin önergeleri üzerine hazırladığı istatistiklere göre 1980 sonrasında 44 milletvekilliğinin vekilliği çeşitli nedenlerle düştü. İlk olarak 17. Dönem Milletvekili İsmail Özdağlar vekillikten istifa etti, bunu 18. Dönem'de Murat Sökmenoğlu'nun istifası takip etti. Tarihler 1994'ü gösterdiğinde 19. Dönem'de 14 DEP milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılarak vekilliği düşürüldü. DEP'te beyan ve eylemleriyle temelli kapatma gerekçesine konu olarak vekilliği düşürülen isimler şöyle: Zübeyir Aydar, Sırrı Sakık, Selim Sadak, Sedat Yurttaş, Remzi Kartal, Orhan Doğan, Nizamettin Toğuç, Naif Güneş, Mehmet Hatip Dicle, Mehmet Ali Yiğit, Mahmut Kılınç, Leyla Zana, Ahmet Türk ve Fehmi Işıklar şeklinde sıralandı.

28 Şubat süreci

20. Dönem'e 28 Şubat süreci damgasını vurdu. Refah Partili Necmettin Erbakan, Şevki Yılmaz, Şevket Kazan, İbrahim Halil Çelik, Hasan Hüseyin Ceylan ve Ahmet Tekdal'ın partilerinin kapatılmasına yol açan beyan ve eylemleri nedeniyle milletvekillikleri düşürüldü. Bu dönemde Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın da milletvekilliğinden istifa ettiği kayıtlara geçti. 21. Dönem'de ise Bekir Sobacı ve Nazlı Ilıcak'ın vekilliği düşürülürken, 22. Dönem'de Cemal Kaya ve Kemal Derviş milletvekilliğinden istifa ettiler.

Kesin hüküm giydiler

2015'te başlayan 26. Dönem'de ise Selma Irmak, Osman Baydemir, Nursel Aydoğan, İbrahim Ayhan, Figen Yüksekdağ Şenoğlu, Ferhat Encü, Besime Konca ve Ahmet Yıldırım olmak üzere 8 HDP'li kesin hüküm giydikleri gerekçesiyle milletvekilliği görevini sürdüremediler. Aynı dönem, CHP'li Şafak Pavey istifa ederken, HDP'li Tuğba Hezer Öztürk, Leyla Zana ve Faysal Sarıyıldız'ın ise "devamsızlık" nedeniyle vekilliği düştü. Son olarak 27. Dönem'de, CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Musa Farisoğulları ve Leyla Güven'in vekillikleri kesin hüküm giydikleri gerekçesiyle düşürüldü.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor
27 Temmuz 2020 09:20		 CHP'nin yeni vitrini belirlendi
27 Temmuz 2020 09:14
Genç vekillerin Z kuşağı tartışması
27 Temmuz 2020 08:29		 İhraç edilmek istenen Gürsel Erol listeyi delip PM'ye seçildi
27 Temmuz 2020 07:05
Bir ülke İstanbul Sözleşmesinden çekiliyor
27 Temmuz 2020 06:40		 Ayasofya'nın genç müezzini: İlk ezanı ağlayarak okuduk
27 Temmuz 2020 06:10
CHP'nin 37. Olağan Kurultayı sona erdi
27 Temmuz 2020 04:31		 27 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
27 Temmuz 2020 00:01
Tunceli Valisi'nden il dışından gelenlere '14 gün' uyarısı
26 Temmuz 2020 21:37		 Romanya, Türkiye'yi riskli ülkeler listesinden çıkardı
26 Temmuz 2020 20:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:32 - Borsa İstanbul, endekslerden iki sıfır atıyor09:24 - Türkçe konuştuğu için ceza verdiler09:21 - Mersin'deki kazada 5 şehit, 10 yaralı09:20 - Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor09:16 - Pandemi döneminde kadına dijital şiddet de arttı09:14 - CHP'nin yeni vitrini belirlendi
09:12 - Kampanyada sadece 3 otomotiv markası kaldı09:08 - Her ile bir müze08:59 - TSK ve MİT ortak operasyonuyla 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi08:52 - Park kavgasında eniştesini öldürdü!08:49 - 1980'den bu yana 44 vekillik düştü08:47 - Günde 7 saat internetteyiz
08:35 - Gelin arabasına 'Dezenfektan döktüm yollarına korona olmadan gel kollarıma' yazdırdı08:29 - Genç vekillerin Z kuşağı tartışması08:28 - Meclis sosyal medyadan sonra tatile girecek08:26 - Bakanlık açıkladı, sertifikalar yenilenecek08:11 - İpsala'da vardiyalı rüşvet çarkı: Müdür tutuklandı
08:10 - Ayasofya'da kalabalık azalmıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Altında tüm zamanların rekoru kırıldı
YKS sonuçları açıklandı
Mersin'deki kazada 5 şehit, 10 yaralı
İpsala'da vardiyalı rüşvet çarkı: Müdür tutuklandı
İhraç edilmek istenen Gürsel Erol listeyi delip PM'ye seçildi
4/B sözleşmeli personel için disiplin hukuku oluşturulmalı!
Torba kadroda yaşanan sorunlar
Bir ülke İstanbul Sözleşmesinden çekiliyor
Kampanyada sadece 3 otomotiv markası kaldı
Korona virüste 'iyi' gelişme! 10 milyonu geçti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pazar sessizliği 1
huylanmak 1
soda açma akımı 1
kadın çantası 1
uyku ilacı 1
sık la sık 1
parmaklarını vurarak sürekli ses çıkaranlar 2
Sıcaklıkların dengesizliği 1
Önümüzdeki ilk seçimlerde iktidar olacağız 4
cuma namazı için 500 kişiye davetiye gönderilmesi 3
SON İLANLAR
Helal Akreditasyon Kurumundan 8 uzman yardımcısı alacak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi sözleşmeli 45 sağlık personeli alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi sözleşmeli 190 sağlık personeli alacak
Türkiye İstatistik Kurumu sözleşmeli 7 bilişim personeli alacak
Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam