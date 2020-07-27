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TSK ve MİT ortak operasyonuyla 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
 27 Temmuz 2020 08:59
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MSB: 'TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi'
Anadolu Ajansı
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