TSK ve MİT ortak operasyonuyla 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
|27 Temmuz 2020 08:59
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