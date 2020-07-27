Her ile bir müze

Türkiye'nin birçok ilinde müze seferberliği yaşanıyor. Osmaniye'de yerfıstığı müzesi yapılması için ihaleye çıkılırken, Eskişehir'de hamam kültürünü tanıtmak için hamam müzesi kuruluyor. Sivas'ta ise Sanayi Mektebi Müzesi'nde sona yaklaşıldı. Yakın zamanda ihalesi planlanan bazı müzeler şöyle:

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre: Tablet Müzesi (Kayseri): Kayseri Kültepe'ye tablet müzesi kurulacak. 12 Ağustos'ta yapılacak ihaleyle, müze için çalışmalara başlanacak. Kültepe Bölgesi'nde, ticaret ve hukuk sisteminde kullanılan birçok çivi yazılı ve kilden yapılmış tablet bulunuyor. Kurulacak müzede de büyük bölümü Ankara'da sergilenen ve Kayseri'deki kazılarda çıkarılan bu tabletlerin sergilenmesi hedefleniyor. Kültepe'de 70 yıldır süren kazılarda bugüne kadar toplam 23 bin tabletin gün yüzüne çıkarıldığı belirtiliyor.

Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi (Sivas): Sivas'ta çalışmaları devam eden Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi'nin teşhir ürünleri için de ihaleye çıkıldı. Müzeye 211 kalem teşhir ürünü alınacak. Müzede ürün sergilemelerinin yanı sıra Sivas'a has minyatür halı, Sivas tarağı, bıçak gibi ürünlerin atölyeleri de olacak ve o dönemin üretimleri birebir yapılacak. Böylece 'yaşayan müze' konsepti hayata geçirilmiş olacak.

Hamam Müzesi (Eskişehir): Eskişehir'e kazandırılacak hamam ve hamam müzesi için ihale şubat ayında yapıldı. İhaleyle, kaba inşaatı tamamlanmış, 3 katlı karkas hamam ve hamam müzesi binasının ikmal inşaatı işleri için süreç başladı. Türk hamam kültürünü tanıtmayı amaçlayan ve termal turizmi geliştirmeyi amaçlayan müze için vatandaşlar da geçmiş dönemlerde kullanılan ve büyüklerinden kalan tas, sabun, kese gibi objeleri bağışlamaya başladı.

OSMANİYE'YE YERFISTIĞI MÜZESİ

OSMANİYE'nin turizm potansiyelinin artırılması için kurulması planlanan yerfıstığı müzesi için verilecek tekliflerin son günü bugün. Osmaniye'yle simgeleşen yerfıstığının tanıtımının yapılması ve farklı mimaride bir yapının kente kazandırılması için açılan ihaleyle, yerfıstığı görünümünde bir müze binası yapılacak. 3 kattan oluşacak bina toplam bin 234 metrekarelik alana kurulacak ve inşaatı 8 ayda bitecek.