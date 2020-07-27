Kampanyada sadece 3 otomotiv markası kaldı
|27 Temmuz 2020 09:12
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Ancak taşıt kredisi paketinde yer alan 3 ticari araç üreticisi için kampanya halen devam ediyor.
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, 1 Ekim 2019'da başlattığı Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi ürünü ile ilgili önemli bir değişikliğe gitti. Buna göre Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmaları, fiyat artışları yaptıkları gerekçesi ile paketten çıkarıldı.
Kamu bankalarının kampanyası ile anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşteriler, aylık yüzde 0,49 - yüzde 0,64 faiz oranı ile taşıt kredisi kullanabiliyordu.
Kamu bankalarının aldığı bu karar ile pakete dahil hiç bir binek araç markası kalmamış oldu. 9 firma ile başlayan kampanya şu anda sadece BMC, Karsan ve Anadolu Isuzu olmak üzere 3 ticari araç üreticisi firma ile devam ediyor.
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