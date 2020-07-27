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CHP'nin yeni vitrini belirlendi

CHP 37. Olağan Kurultayı'nın ikinci gününde delegeler partinin yeni vitrinini belirlemek için oy kullandı. Parti Meclisi'ne (PM) 222 kişi adaylık başvurusu yaparken, Kılıçdaroğlu'nun PM için 80 isim önerdiği anahtar listesi belli oldu. Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde 19 yaşındaki Esra Dirican ve başörtülü Sevgi Kılıç dikkat çekti.
 27 Temmuz 2020 09:14
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CHP'nin yeni vitrini belirlendi


Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre: 'HEDEF iktidar" sloganıyla Bilkent Odeon Kültür Merkezi'nde yapılan CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nın ikinci gününde, 1357 delege PM ve Yüksek Disiplin Kurulu'nu (YDK) belirlemek için oy kullandı. Delegeler CHP Parti Meclisi ve 8'i Kültür ve Bilim Platformu'ndan olmak üzere toplamda 60 kişi ve 15 kişilik YDK için ise ayrı ayrı oy verdi.

PARTİ MECLİSİNE 222 BAŞVURU

Sabah saatlerinde başlayan adaylık başvuruları öğlene doğru sona erdi. 222 kişi PM için başvuruda bulundu. PM'nin 52 asil üyeliği için 2018 yılındaki kurultayda 488 kişi başvurmuştu. Bunun üzerine PM adaylığı için 10 delegenin imzası şartı konulmuştu. 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu için 2018'de 108 aday başvururken, dün 47 başvuru yapıldı.

CHPnin yeni vitrini belirlendi
KILIÇDAROĞLU'NUN LİSTESİ

Listenin kesinleşmesi ile birlikte Kılıçdaroğlu'nun 60 kişilik PM üyeliği için öneride bulunduğu anahtar liste de ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun önerdiği anahtar liste 80, Bilim, Kültür, Sanat Platformu (BKSP) listesi 12 ve YDK listesi 15 kişiden oluşuyor.

24 KADIN, 10 GENÇ

PM için 80 kişilik anahtar listede 24 kadın aday, 10 genç aday, 12 kişilik BKSP anahtar listesinde ise 3 kadın aday yer aldı. Buna göre Kılıçdaroğlu'nun toplam 92 kişilik anahtar listesinde 27 kadın aday, 10 genç aday bulundu. Yazar Orhan Kemal'in oğlu Işık Öğütçü de anahtar listede yer aldı.

BİLİM-KÜLTÜR SANAT LİSTESİ

PM'nin 8 asil üyesi ise Bilim Kültür Sanat Platformu'ndan (BKSP) seçiliyor. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu'nun BKSP üyeleri için hazırladığı 12 kişilik anahtar listeden 8'i PM asil üyesi oluyor. Kılıçdaroğlu'nun listesinde sanatçı Onur Akın, Prof. Örsan Öymen, Prof. Tarık Şengül gibi isimler yer aldı.

CHPnin yeni vitrini belirlendi
İŞTE ANAHTAR LİSTE

Murat Emir, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Umut Akdoğan, Özgür Karabat, Zeynel Emre, Aysu Bankoğlu, Tahsin Tarhan, Ahmet Akın, Ulaş Karasu, Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Ednan Arslan, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Nevaf Bilek, Hüseyin Yaşar, Ali Peri, Hasan Baltacı, Emre Yılmaz, Rahmi Aşkın Türeli, Fazlı Yurter Özcan, Gürsel Tekin, Cemal Canpolat, Ali Er, Deniz Demir, Ali Mahir Başarır, Yaşar Seyman, Necdet Saraç, Sevgi Kılıç, Burhan Saral, Gizem Özcan, Beyza Tekedar, Begüm Değer, Işık Öğütçü, Hüseyin Özkahraman, Mahfuz Yetüt, Ayça Taşkent, Şefik Ok, Oğuz Kaan Salıcı, Bülent Kuşoğlu, Muharrem Erkek, Faik Öztrak, Gökçe Gökçen, Gülizar Biçer Karaca, Gamze Akkuş İlgezdi, Seyit Torun, Veli Ağbaba, Aykut Erdoğdu, Ahmet Ünal Çeviköz, Onursal Adıgüzel, Tuncay Özkan, Yıldırım Kaya, Orhan Sarıbal, Mehmet Akif Hamzaçebi, Tekin Bingöl, Ali Öztunç, Selin Sayek Böke, Gamze Taşçıer, Bülent Tezcan, Erdoğan Toprak, Candan Yüceer, Nuray Akçasoy, Esra Dirican, Bengisu Kadı, Doğan Koşar, Akkız Gizem Işıldak, Neslihan Hancıoğlu, Ahmet Kaya, Celal Çelik, Hakkı Süha Okay, Ebru Küçükaydın, Adnan Demirci, Ayfer Gültekin, Pınar Uzun, Devrim Barış Çelik, Yüksel Mansur Kılınç, Ömer Fethi Gürer, Hatice Güvensoy, Turan Aydoğan, Cem Kaan Parsak, Gizem Sunar, Gökan Zeybek.

YDK listesi
Uğur Bayraktutan, Sezgin Kaya, Cem Artantaş, Süleyman Bülbül, Gülsüm Filorinalı, Bülent Maraklı, Ahmet Örsen Özsoy, Mahir Polat, Mustafa Serdar Soydan, Garip Erdoğan, Bülent Yücetürk, Saniye Gül Barut, Doğuşcan Aygün, Yiğit Acar, Gülşah Deniz Atalar.

BKSP
Lale Karabıyık, Yunus Emre, Fethi Açıkel, Ayşe Eser Danışoğlu, Burhan Şenatalar, Yüksel Taşkın, Ali Rıza Erbay, Aylin Yaman, Örsan Kunter Öymen, Hüseyin Tarık Şengül, Onur Akın, Baran Seyhan.
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