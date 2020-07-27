1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Pandemi döneminde kadına dijital şiddet de arttı

Korona virüs salgınıyla birlikte internet ve sosyal medya kullanımı fırladı, kadınlara yönelik dijital şiddette de patlama yaşandı. Son çalışmalara söre kadınların dijital şiddete maruz kalma oranı erkeklere göre 27 kat fazla. Böylesi bir durum yaşandığında deliller hızla kaybolabildiğinden gecikmeksizin yasal yollara başvurulması gerekli.
 27 Temmuz 2020 09:16
Yazdır
Pandemi döneminde kadına dijital şiddet de arttı

Türkiye'de kadınlara yönelik 'dijital' şiddet de artıyor. Corona virüs döneminde internet ve sosyal medya kullanımındaki artış, vakaları yukarı çekmiş durumda. Yapılan son çalışmalara göre kadınların dijital şiddete maruz kalma oranı erkeklere göre 27 kat fazla.

Milliyet gazetesinden Hanife Baş'ın haberinde görüşlerine yer verilen İstanbul Barosu Bilişim Hukuk Komisyonu Başkanı Şebnem Ahi, sosyal medya, cep telefonu mesajları ve internet üzerinden kadına yönelik şiddetin de son zamanlarda ciddi boyutlara ulaştığını belirterek, Türkiye'de 18-24 yaş aralığındaki kadınların dijital şiddete daha fazla maruz kaldığını söyledi.

Corona virüs döneminde internet kullanımının artmasının dijital şiddeti de artırdığına işaret eden Ahi, "Kadınlar, internet üzerinde üçüncü kişiler tarafından en ufak bir baskıya uğruyorsa, endişe hissettirecek şekilde kendilerine yönelik içerikler veya söylemler paylaşılıyorsa dijital şiddetin varlığından bahsedebiliriz" dedi.

İŞYERİNDE BİLE OLABİLİR

Ahi, kadınların en çok karşılaştığı sorunlarla ilgili, şu bilgileri verdi:

"Özü intikam alma duygusu olan bu eylemlerde genelde edinilmiş bilgi, kötü niyetle kadın aleyhine kullanılıyor. İntikam pornosu gibi olaylarda kimi zaman mağduru intihara dahi sürükleyen örnekler mevcut ya da bazen sadece bu bilginin ifşa edileceğine dair tehdit bile dijital şiddetin var olduğunu gösteriyor. Bunun yanında ısrarcı takip, tehdit, hakaret, taciz, huzuru bozmaya yönelik ifadeler kullanma veya içerikler paylaşma gibi eylemlerde bulunulmaktadır. Bazen bu olaylar iş yerinde çalışanlar arasında veya işveren tarafından dahi yapılabilmektedir. Ancak genellikle eski sevgili, eski eş, onun bir aile üyesi veya istenmeyen bir ilişkinin tarafı tarafından da yapılabilmektedir. Kimi zaman da tamamen bir yabancı tarafından bu suçların işlendiği görülmektedir."


NELER YAPILABİLİR?

- Bu tarz bir tehditte hemen ekran görüntüsünü alın.

- Veri dosyaları, fotoğraf ve videolar, sunucu kayıt dosyaları, e-posta içerikleri, yazışma kayıtları, internet geçmişi delil olarak sunulabilir.

- Sosyal medya platformlarının 'bildir/şikayet et' özelliğini kullanıp hesabının kapatılmasını sağlayabilirsiniz.

İŞTE BU YÖNTEMLERLE ŞİDDET UYGULUYORLAR

- Adınıza sosyal medya hesapları açılması,

- Eski erkek arkadaş, eski eşin sizinle ilgili paylaşımları,

- Anonim hesaptan tehdit, taciz mesajları. Maille ya da sosyal medyadan fiziksel veya cinsel tehdit,

- Aile ve akrabaların sosyal medya hesaplarına ulaşılıp sizinle ilgili karalayıcı bilgiler verilmesi,

- E-posta, sosyal medya paylaşımları, mesajlar ve internet yoluyla takip, 'stalk'lama,

- Kişinin rızası olmadan cinsel içerikli fotoğraf ve videoların paylaşılması,

- İstenmeyen mesajlar yoluyla cinsel zorbalık.


MUTLAKA YASAL YOLA BAŞVURUN

Şebnem Ahi, dijital şiddet görenlerin yapması gerekenlerle ilgili de şunları söyledi:

"Dijital ortamda deliller hızla kaybolabildiğinden gecikmeksizin yasal yollara başvurulması gerekiyor. Burada mutlaka beyanların tutanaklara doğru şekilde ve eksiksiz geçirilmesi sağlanmalı. Bu başvuru aşamasında dijital şiddetin varlığını ispatlayan tüm deliller sağlanmalı ve gerekiyorsa uzaklaştırma kararı alınmalı. Bunun için şüphenin varlığı yeterlidir. Ayrıca aile danışmanlık merkezleri, vakıflar, belediyeler, kadın hak savunucusu STK'lardan rehberlik desteği alınabilir. Elbette maddi ve manevi zarar varsa tazminat davası da açılabilir. Ayrıca ilgili içeriğe erişimin engellenmesi talebinde de bulunulabilir."

Dijital şiddetin yaygın olmasının nedenleri arasında, failin anonimliğini koruyabilmesi, daha az çaba ve vakit gerektirmesi, internetin kolay erişilebilir olması ve suçun uzaktan gerçekleştirebilmesi sıralanıyor.

DİJİTAL ŞİDDETİN CEZASI NEDİR?

Şebnem Ahi, dijital ve sanal şiddetin cezasıyla ilgili de şöyle konuştu:

"Dijital şiddet yasada tanımlanmış bir suç değil. Ancak aynı gerçek hayatta olduğu gibi bazı eylemlerin internet üzerinden işlenmesi suç teşkil edebilir ve bu durumlarda yaptırımların uygulanacağını düzenleyen farklı yasal düzenlemeler mevcut. Tabii şüphelinin bulunması, delil karartma gibi sıkıntılar da yok değil. Hakaret, tehdit, ifade özgürlüğüne müdahale, nefret söylemi, cinsel taciz, özel hayatın gizliliğini ihlal gibi hak ve hürriyetlere müdahale ya da suç şeklinde bu eylemlerle karşılaşılabilir. Kaldı ki kişisel veriler de bu tehdit içerikli eylem ve söylemlere konu edilebilir. Bu suçların da yasalarda hapis, güvenlik tedbiri ve adli para cezası gibi yaptırımları bulunmaktadır."

PANDEMİ DÖNEMİNDE 'SİBER TACİZ' ÇOĞALDI

Dijital İletişim Araştırmacısı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, pandemi döneminde sosyal medya ve internete olan ilginin arttığını ve kullanım sürelerinin 10 saat civarına çıktığını belirterek, "Sosyal mesafe kuralları nedeniyle insanlar sanal ortamda iletişim kurmaya başladı. Fakat bu durum beraberinde birtakım sorunları getirdi. Bunların başında kadına yönelik şiddet gelmekte. Kadına yönelik şiddet özellikle sosyal medyada cereyan etmiştir. Cinsel şiddet içeren tehditler ve nefret söylemi bu dönemde yaygınlaşmıştır. İnternet ortamında cinsiyetçi dijital şiddetle mücadele büyük önem taşıyor. Hedef haline getirilen kadınlar üzerinden rant sağlayan birtakım kesimler de mevcuttur. Elbette kanun ve hukuk bu sorunla mücadelede önemli ancak özdenetim ve farkındalığın artırılması son derece mühim" dedi.

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkçe konuştuğu için ceza verdiler
27 Temmuz 2020 09:24		 Gelin arabasına 'Dezenfektan döktüm yollarına korona olmadan gel kollarıma' yazdırdı
27 Temmuz 2020 08:35
Ayasofya'da kalabalık azalmıyor
27 Temmuz 2020 08:10		 Dağda yaşam süresi 2 yıla düştü
27 Temmuz 2020 07:11
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı
27 Temmuz 2020 06:30		 Bingöl'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
27 Temmuz 2020 04:09
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi dezenfekte edildi
27 Temmuz 2020 02:02		 Korona virüste 'iyi' gelişme! 10 milyonu geçti
27 Temmuz 2020 00:43
Güneydoğu Anadolu sıcaklarla kavruluyor
26 Temmuz 2020 22:00		 Olaya müdahale eden sağlık ekibine filyasyon uygulandı
26 Temmuz 2020 21:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:33 - Koronavirüsü belirtisiz geçirenlerde inme riski daha yüksek! Eylül ve Ekim'e dikkat!09:32 - Borsa İstanbul, endekslerden iki sıfır atıyor09:24 - Türkçe konuştuğu için ceza verdiler09:21 - Mersin'deki kazada 5 şehit, 10 yaralı09:20 - Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor09:16 - Pandemi döneminde kadına dijital şiddet de arttı
09:14 - CHP'nin yeni vitrini belirlendi09:12 - Kampanyada sadece 3 otomotiv markası kaldı09:08 - Her ile bir müze08:59 - TSK ve MİT ortak operasyonuyla 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi08:52 - Park kavgasında eniştesini öldürdü!08:49 - 1980'den bu yana 44 vekillik düştü
08:47 - Günde 7 saat internetteyiz08:35 - Gelin arabasına 'Dezenfektan döktüm yollarına korona olmadan gel kollarıma' yazdırdı08:29 - Genç vekillerin Z kuşağı tartışması08:28 - Meclis sosyal medyadan sonra tatile girecek08:26 - Bakanlık açıkladı, sertifikalar yenilenecek
08:11 - İpsala'da vardiyalı rüşvet çarkı: Müdür tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Altında tüm zamanların rekoru kırıldı
YKS sonuçları açıklandı
Mersin'deki kazada 5 şehit, 10 yaralı
İpsala'da vardiyalı rüşvet çarkı: Müdür tutuklandı
İhraç edilmek istenen Gürsel Erol listeyi delip PM'ye seçildi
4/B sözleşmeli personel için disiplin hukuku oluşturulmalı!
Torba kadroda yaşanan sorunlar
Bir ülke İstanbul Sözleşmesinden çekiliyor
Kampanyada sadece 3 otomotiv markası kaldı
Korona virüste 'iyi' gelişme! 10 milyonu geçti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kurban bayramı ciddi bir eşik 1
Sıcaklıkların dengesizliği 1
cuma namazı için 500 kişiye davetiye gönderilmesi 3
sık la sık 1
kırmızı ışığın yanması 2
soda açma akımı 1
pazar sessizliği 1
muharrem ince 1
masterchef 1
yunanistan'da türk bayrağının yakılması 2
SON İLANLAR
Helal Akreditasyon Kurumundan 8 uzman yardımcısı alacak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi sözleşmeli 45 sağlık personeli alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi sözleşmeli 190 sağlık personeli alacak
Türkiye İstatistik Kurumu sözleşmeli 7 bilişim personeli alacak
Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam