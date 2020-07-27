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Mersin'deki kazada 5 şehit, 10 yaralı
Askerleri taşıyan otobüs şarampole devrildi, 10 asker yaralandı, 5 asker şehit oldu, ayrıca şoför de hayatını kaybetti.
|27 Temmuz 2020 09:21
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Mersin Valiliği, Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre sürücünün hayatını kaybettiğini, 5 askerin şehit olduğunu bildirdiİ
Mersin Valiliği, Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre sürücünün hayatını kaybettiğini, 5 askerin şehit olduğunu bildirdi.
Alınan bilgiye göre, askerleri taşıyan otobüs, Mut- Karaman yolu Zeytinlik mevkisinde devrildi.
Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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