Belediye Başkanı, şoförünün eşiyle yasak aşk yaşadı

Sabah gazetesinde yer alan habere göre;Antalya, Elmalı ilçesinin İYİ Partili Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün, makam şoförünün eşi ile yaşadığı gizli aşkla çalkalanıyor... Skandal olay, şöyle meydana geldi: Elmalı'da yaşayan Ahmet Tilki (38), geçen yıl eşinden boşanmış olan bir çocuk annesi Sümeyra Ballı (31) ile evlilik kararı aldı. Çiftin 11 Nisan 2019'daki nikahını ise seçimi kazanıp Elmalı Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Halil Öztürk kıydı.

Mutluluk temennisinde bulundu: Sabah'ın haberine göre; Başkan Öztürk, ilk nikahı olan töreni, belediyenin sosyal medya hesabından da paylaşarak, mutluluklar diledi. Belediyenin sosyal medya hesabından da, "Birlikte bir ömür diyerek yola çıkan Sümeyra ve Ahmet Tilki çiftinin nikahını kıyan Belediye Başkanımız, genç çiftimize bir ömür boyu huzur ve mutluluk temennisinde bulundu" ifadeleri kullanıldı.

Yazışmaları gördü istifa etti: Halil Öztürk, bir süre sonra ise Ahmet Tilki'yi, belediye şirketi Ebton A.Ş.'de işe alıp kendisine makam şoförü yaptı. Bu arada Ahmet Tilki, eşinin telefonunda Başkan Öztürk ile yazıştıklarını, gördü. Bunun üzerine geçen 20 Temmuz'da noter aracılığı ile işinden istifa etti.

Kamera kayıtlarıyla tespit edildi: Dilekçesinde eşi ile Başkan Halil Öztürk arasında uygunsuz resim ve yazışmaların olduğunu, Öztürk'ün eşine gönderdiği konum (adreste) buluştuklarını, bu durumu adresin çevresindeki kamera kayıtlarından tespit ettiğini belirtti. Ahmet Tilki, ihtarnameyi de sosyal medya hesabından, "Ben namus ve şerefini parayla satacak kadar şerefsiz değilim" diye paylaştı.

Ölüm tehdidi: Sümeyra Tilki ise Sümeyra Ballı adıyla açtığı Facebook hesabından durumu namusunu, şerefini, onurunu ayaklar altına alan asılsız iftira olarak niteleyerek, boşanma aşamasında olduğu Ahmet Tilki'nin kendisini ölümle tehdit ettiğini öne sürdü.

''Hesap sormak istiyorum'': Ahmet Tilki, şunları söyledi: "Eşinden boşanıp İstanbul'dan dönen Sümeyra ile tanışıp evlenmeye karar verdik. Nikahımızı da Başkan Halil Öztürk kıydı. Hayatım bu noktadan itibaren değişti. Başkan bir süre sonra beni işe alıp makam şoförü yaptı. Her şey yolunda giderken o telefon kayıtlarını gördüm ve neye uğradığımı şaşırdım. Hatta bir keresinde beni ilçe dışına göreve gönderip eşimle buluşma planları yaptıklarını tespit ettim. Çok üzgünüm. Boşanmak ve ikisinden de adalet önünde hesap sormak istiyorum. Ben bu yaşıma kadar namusu ve onuruyla yaşamış, ekmeğini kazanmanın derdinde olan biriyim."

Çıplak fotoğraf detayı: Halil Öztürk ile Sümeyra Ballı'nın whatsapp konuşmaları dava dosyasına girerken çıplak fotoğraf detayı gözden kaçmadı.