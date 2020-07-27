İkram çay ve kahvede çevre katılım payı yok

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre: Buna göre, konfeksiyon ürünleri satışı gerçekleştiren bir dükkanda, müşterilere ikram edilen soğuk ve sıcak içeceğin konduğu tek kullanımlık bardaklar için geri kazanım katılım payı ödemeyecek. Buna karşın, karton kahve satan bir işletmeden hem kahvenin kartonu, hem de kurabiye gibi ürünlerin tek kullanımlık tabakları için katılım payı tahsil edilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik ile ilgili güncellemelere örneklerle açıklık getirdi. Buna göre, kağıt, plastik, elyaf, hurda vb. malzemelerin preslenip balyalanması ve atık işleme tesislerine iletimi sırasında kullanılan presleme metal tel ve şeritleri ambalaj olarak değerlendirilmeyecek ve geri kazanım katılım payı ödenmeyecek. Konfeksiyon ürünleri satışı yapan bir mağazada, müşterilere ikram edilen soğuk sıcak içeceklerin konulduğu tek kullanımlık bardaklar için geri kazanım katılım payı ödenmeyecek. Aynı mağaza, içecek ikramını ücretli yaparsa, katılım payı yükümlülüğü doğacak.

Scooter'a beyan

Karton bardakta kahve satan işletmeler ise içecek ambalajları için belirlenmiş olan tutar üzerinden geri kazanım katılım payı ödeyecek. Bu işletmeler, unlu mamül, tatlı, çerez gibi satış veya ikram ürünlerinde kullandığı, tek seferlik tabak için de ayrıca katılım payı verecek. Bu katılım payı da kağıt ve karton ambalajlar için belirlenmiş tarife üzerinden hesaplanacak. Elektrikli ve elektronik eşyalar için katılım payından, ithal kaykay, scooter, hoverboard, ginger gibi ithal araçlar için beyan yapılacak. Ancak geri kazanım katılım payı tahsil edilmeyecek.

Hedef kirlilik yaratan ambalaj

Market poşetlerinin ücretlendirilmesini de kapsayan geri kazanım katılım payı ile gereksiz ambalaj üretiminin ve tüketiminin azaltılması hedefleniyor. Bu kapsamda üreticiden paket veya kap başına tahsilat yapılıyor. Katılım payından elde edilen kaynak, çevreyle ilgili düzenlemelerde kullanılıyor.