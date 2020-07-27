Altın rekor kırarken dolar ne durumda?
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|27 Temmuz 2020 10:16
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Albayrak'tan 'Borsa İstanbul'da yeni dönem' paylaşımı
27 Temmuz 2020 10:40
|Borsa haftaya yükselişle başladı
27 Temmuz 2020 10:14
|Borsa İstanbul, endekslerden iki sıfır atıyor
27 Temmuz 2020 09:32
|Borsa İstanbul'da yeni dönem yarın başlıyor
26 Temmuz 2020 11:04
|Rekor kıran altında yükseliş sürecek mi?
26 Temmuz 2020 10:11
|Çeyrek altın yine rekorla kapattı: 679 TL
24 Temmuz 2020 19:22
|Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı
24 Temmuz 2020 18:38
|Borsa günü yükselişle tamamladı
24 Temmuz 2020 18:18
|Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
24 Temmuz 2020 17:22
|Altın günü yeni rekorla kapattı
24 Temmuz 2020 16:48