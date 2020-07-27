Bakan Albayrak'tan 'Borsa İstanbul'da yeni dönem' paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "23 yıl sonra Borsa İstanbul'da endekslerden iki sıfır atıyoruz, sadeleşiyoruz. Tüm yatırımcılarımıza hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
|27 Temmuz 2020 10:40
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Albayrak, Twitter hesabından, bugün hayata geçirilen; Borsa İstanbul'da endekslerden iki sıfır atılması uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Yeni bir dönem, yeni bir hafta, yeni bir başlangıç." ifadesini kullanan Albayrak, "23 yıl sonra Borsa İstanbul'da endekslerden iki sıfır atıyoruz, sadeleşiyoruz. Tüm yatırımcılarımıza hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.
- Uygulama bugün başladı
BIST 100 endeksi başta olmak üzere Borsa İstanbul tarafından hesaplanan 123 fiyat ve getiri endeksinden iki sıfır atılması, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) endeks vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri esaslarında değişiklik yapılmasını içeren yeni BISTECH güncellemesi, bugün devreye alındı.
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