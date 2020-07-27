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Kayseri'de polis gibi davranıp dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde kendisini polis olarak tanıtıp isminin terör örgütü listesinde olduğu yalanıyla bir kişiyi dolandırdığı öne sürülen zanlı tutuklandı.
 27 Temmuz 2020 10:41
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Kayseri'de polis gibi davranıp dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

Hamur Mahallesi'nde ikamet eden D.Ç'yi arayıp kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, adının terör örgütüne karıştığı bahanesiyle bu sorunu çözmek için yürütülen operasyonda kullanılmak üzere D.Ç'den para talep etti.

D.Ç, evine gelen telefondaki kişiye 2 tam, 4 yarım, 3 çeyrek, 1 gram altın, 5 bin 500 lira ile 180 avro verdi.

Daha sonra dolandırıldığını anlayan D.Ç, jandarmaya başvurdu.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ve İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili B.S. ile kendisine yardım ettiği öne sürülen N.C'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.S. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, N.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı
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