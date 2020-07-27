Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Kayseri'de polis gibi davranıp dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı
Kayseri'nin İncesu ilçesinde kendisini polis olarak tanıtıp isminin terör örgütü listesinde olduğu yalanıyla bir kişiyi dolandırdığı öne sürülen zanlı tutuklandı.
|27 Temmuz 2020 10:41
|Yazdır
Hamur Mahallesi'nde ikamet eden D.Ç'yi arayıp kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, adının terör örgütüne karıştığı bahanesiyle bu sorunu çözmek için yürütülen operasyonda kullanılmak üzere D.Ç'den para talep etti.
D.Ç, evine gelen telefondaki kişiye 2 tam, 4 yarım, 3 çeyrek, 1 gram altın, 5 bin 500 lira ile 180 avro verdi.
Daha sonra dolandırıldığını anlayan D.Ç, jandarmaya başvurdu.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ve İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili B.S. ile kendisine yardım ettiği öne sürülen N.C'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.S. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, N.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bursa'da arkadaşlarıyla baraja giren 11 yaşındaki çocuk boğuldu
27 Temmuz 2020 11:31
|Çeyrek altın 700 TL'yi buldu
27 Temmuz 2020 11:05
|Gaziantep'te 9 yaşındaki çocuğun havaya ateş etmesine soruşturma
27 Temmuz 2020 10:12
|Mersin'deki kazada 5 şehit, 10 yaralı
27 Temmuz 2020 09:21
|Park kavgasında eniştesini öldürdü!
27 Temmuz 2020 08:52
|Sivas'ta hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 9 yaralı
26 Temmuz 2020 23:02
|15 Temmuz gazisine hakaret eden şüpheli serbest
26 Temmuz 2020 21:32
|Devrilen arazözde yaralanan orman memuru, şehit oldu
26 Temmuz 2020 18:39
|Kadıköy'de İETT otobüsü kaza yaptı: 5 yaralı
26 Temmuz 2020 15:51
|Çocuğun saçları metro istasyonunda yürüyen merdivene sıkıştı
26 Temmuz 2020 14:58