1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Akar kaza mahaline gidiyor

Milli Savunma Bakanı Akar, Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesinin ardından incelemelerde bulunmak üzere Mersin'e gidiyor.
 27 Temmuz 2020 10:42
Yazdır

Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile incelemelerde bulunmak üzere Mersin'e gidiyor.

Askerleri taşıyan otobüsün Mut-Karaman yolu Zeytinlik mevkisinde devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 asker şehit olmuştu.

Edinilen bilgiye göre, Bakan Akar beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ile incelemelerde bulunmak üzere Mersin'e gidiyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Selçuk: İşçilerimizin ilave tediyeleri bugün ödenecek
27 Temmuz 2020 11:42		 CHP'de kurultay tamamlandı, yeni Parti Meclisi belli oldu
27 Temmuz 2020 11:36
Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor
27 Temmuz 2020 09:20		 CHP'nin yeni vitrini belirlendi
27 Temmuz 2020 09:14
1980'den bu yana 44 vekillik düştü
27 Temmuz 2020 08:49		 Genç vekillerin Z kuşağı tartışması
27 Temmuz 2020 08:29
İhraç edilmek istenen Gürsel Erol listeyi delip PM'ye seçildi
27 Temmuz 2020 07:05		 Bir ülke İstanbul Sözleşmesinden çekiliyor
27 Temmuz 2020 06:40
Ayasofya'nın genç müezzini: İlk ezanı ağlayarak okuduk
27 Temmuz 2020 06:10		 CHP'nin 37. Olağan Kurultayı sona erdi
27 Temmuz 2020 04:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:47 - Sosyal mesafeyi korumak için 2,5 metrelik bisiklet yaptı11:45 - MSB: 3 terörist gözaltına alındı11:42 - Bakan Selçuk: İşçilerimizin ilave tediyeleri bugün ödenecek11:42 - Ordu'da bir mahallede karantina uygulanıyor11:42 - Bilim Kurulu Üyesi Metintaş'tan bayram namazı uyarısı11:36 - CHP'de kurultay tamamlandı, yeni Parti Meclisi belli oldu
11:34 - Siirt'te PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat bulundu11:31 - Bursa'da arkadaşlarıyla baraja giren 11 yaşındaki çocuk boğuldu11:25 - Teknisyen kadrosuna 'eğitimcinin eğitimi' sertifikası şartı!11:15 - ÖSYM YKS'nin sayısal verilerini açıkladı11:09 - Kurban Bayramı'nda aşırı tüketim sağlıktan edebilir11:06 - Doğu Anadolu'daki 2 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
11:05 - Çeyrek altın 700 TL'yi buldu10:59 - Maltepe Üniversitesinden kişiye özel ilan!10:54 - Bem Bir Sen, bir yılda 7 bin 800 üye kaybetti10:51 - Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeni adliyeye sevk edildi10:46 - 1170 personelin katılımıyla Yıldırım-3 Ağrı Dağı Operasyonu başlatıldı
10:45 - Tokat'ta koronavirüs nedeniyle ilçe pazarı kapatıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Çeyrek altın 700 TL'yi buldu
YKS birincilerinin çıktığı iller
Mersin'deki kazada 5 şehit, 10 yaralı
YKS sonuçları açıklandı
Belediye Başkanı, şoförünün eşiyle yasak aşk yaşadı
Kampanyada sadece 3 otomotiv markası kaldı
İpsala'da vardiyalı rüşvet çarkı: Müdür tutuklandı
CHP'nin yeni vitrini belirlendi
İhraç edilmek istenen Gürsel Erol listeyi delip PM'ye seçildi
4/B sözleşmeli personel için disiplin hukuku oluşturulmalı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hilafet çağrısı 1
Sıcaklıkların dengesizliği 1
pazar sessizliği 1
sık la sık 1
cuma namazı için 500 kişiye davetiye gönderilmesi 3
parmakların kapıya sıkışması 1
huylanmak 1
yunanistan'da türk bayrağının yakılması 2
Kurban bayramı ciddi bir eşik 1
parmaklarını vurarak sürekli ses çıkaranlar 3
SON İLANLAR
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kocaeli Çayırova SYDV Personel Alım İlanı
Şahinbey Belediyesi 40 Zabıta Memuru Alacak
Aksaray Belediyesi 22 Zabıta Memuru Alacak
Helal Akreditasyon Kurumu 8 uzman yardımcısı alacak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi sözleşmeli 45 sağlık personeli alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi sözleşmeli 190 sağlık personeli alacak
Türkiye İstatistik Kurumu sözleşmeli 7 bilişim personeli alacak
Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam