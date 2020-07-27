Bakan Akar kaza mahaline gidiyor
Milli Savunma Bakanı Akar, Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesinin ardından incelemelerde bulunmak üzere Mersin'e gidiyor.
|27 Temmuz 2020 10:42
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Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile incelemelerde bulunmak üzere Mersin'e gidiyor.
Askerleri taşıyan otobüsün Mut-Karaman yolu Zeytinlik mevkisinde devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 asker şehit olmuştu.
Edinilen bilgiye göre, Bakan Akar beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ile incelemelerde bulunmak üzere Mersin'e gidiyor.
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