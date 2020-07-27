Tokat'ta koronavirüs nedeniyle ilçe pazarı kapatıldı
Tokat'ın Artova ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının artması nedeniyle ilçede kurulan pazarın kapatılması kararlaştırıldı.
|27 Temmuz 2020 10:45
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Tokat'ın Artova ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının artması nedeniyle ilçede kurulan pazarın kapatılması kararlaştırıldı.
Artova Belediyesi, ilçede yapılan ve ilçe dışından misafirlerin de katıldığı bir nişan töreni sonrası 13 kişide Kovid-19 belirlenmesi üzerine, vaka sayısının artmaması için ilçe pazarının kapatılması konusunda Tokat Valiliğine başvurdu.
Tokat Valiliği, aldığı kararla ilçede pazartesi günü kurulan pazar yerini kapattı.
Öte yandan Sağlık Müdürlüğü ekipleri ilçede filyasyon çalışması başlattı.
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