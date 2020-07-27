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Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeni adliyeye sevk edildi

PYD/PKK elebaşılarından Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeni adliyeye sevk edildi
 27 Temmuz 2020 10:51
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Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeni adliyeye sevk edildi

İkna çalışması sonucu Mersin Emniyet Müdürlüğüne teslim olan PYD/PKK elebaşılarından Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm adliyeye sevk edildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan "Viyan Şervan" kod adlı Müslüm (21), geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolü için Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Müslüm, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Anadolu Ajansı
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