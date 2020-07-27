Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeni adliyeye sevk edildi
PYD/PKK elebaşılarından Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeni adliyeye sevk edildi
|27 Temmuz 2020 10:51
|Yazdır
İkna çalışması sonucu Mersin Emniyet Müdürlüğüne teslim olan PYD/PKK elebaşılarından Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm adliyeye sevk edildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan "Viyan Şervan" kod adlı Müslüm (21), geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolü için Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Müslüm, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|MSB: 3 terörist gözaltına alındı
27 Temmuz 2020 11:45
|Siirt'te PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat bulundu
27 Temmuz 2020 11:34
|TSK ve MİT ortak operasyonuyla 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
27 Temmuz 2020 08:59
|Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
26 Temmuz 2020 12:57
|Hakkari'de bir terörist etkisiz hale getirildi
26 Temmuz 2020 11:48
|FETÖ'nün Kuleli yapılanması darbe sinyalini iki ay önce vermiş
26 Temmuz 2020 08:40
|Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristin kimliği belli oldu
25 Temmuz 2020 15:37
|İzmir'de 9 ayda FETÖ'nün TSK yapılanmasından 551 tutuklama
25 Temmuz 2020 14:17
|Türkiye'den Yunanistan'a 'bayrak yakma' tepkisi
25 Temmuz 2020 09:55
|FETÖ sanığı Zaman Gazetesi çalışanına 7.5 yıl hapis
24 Temmuz 2020 16:06