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Bem Bir Sen, bir yılda 7 bin 800 üye kaybetti

Geçen yıl üye sayısı 66 bin 732 olan Bem Bir Sen'in üye sayısı 58 bine düştü.
 27 Temmuz 2020 10:54
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Bem Bir Sen, bir yılda 7 bin 800 üye kaybetti

Bem Bir Sen, Yerel Yönetim Hizmet kolunda, kendi sendikasına üye olan kamu personelinin sayılarını açıkladı. Sendikanın açıkladığı bilgilere göre, üye sayısı 1 yılda 7 bin 700 azaldı.

Geçen yıl 66 bin 732 üyeye sahip olan yetkili sendika Bem Bir Sen, 1 yılda 7 bin 800 üye kaybederek 58 bin 867 üyeye geriledi. Sendika geçen yıl da 2 bin üyeye kaybetmişti.

Geçen yıl yapılan mahalli seçimler sonrasında, Ak Parti Ankara, İstanbul başta olmak üzere bazı yerleri kaybetmişti. Seçimler sonrasında belediyedeki siyasi yapının değişmesiyle, bir çok yerde Bem Bir Sen'e üye sözleşmeli personelin sözleşmesi uzatılmamıştı. Ancak sendika, azalan üye sayısına rağmen yine yetkili sendika oldu
Memurlar.Net
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