Doğu Anadolu'daki 2 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Kars ve Ardahan çevrelerinde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.
|27 Temmuz 2020 11:06
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava sabah saatlerinde az bulutlu açık, zamanla parçalı bulutlu olacak.
Öğleden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinde gök gürültülü sağanak beklenen bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede gece ölçülen en düşük hava sıcaklığı, Kars'ta 10, Ağrı ve Ardahan'da 11, Erzurum'da 14, Iğdır ve Erzincan'da 20 derece oldu.
Gün içinde bölgede beklenen en yüksek sıcaklıkların, Iğdır'da 38, Erzincan'da 37, Ağrı'da 33, Erzurum'da 32, Kars ve Ardahan'da 29 derece olacağı öngörülüyor.
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