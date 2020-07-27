ÖSYM YKS'nin sayısal verilerini açıkladı
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından 2020 YKS sınavına ilişkin sayısal verileri açıkladı.
|27 Temmuz 2020 11:15
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