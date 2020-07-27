1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Selçuk: İşçilerimizin ilave tediyeleri bugün ödenecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamuda istihdam edilen işçilere verilecek ilave tediyelerin (ikramiye) bugün ödeneceğini bildirdi
 27 Temmuz 2020 11:42
Yazdır
Bakan Selçuk: İşçilerimizin ilave tediyeleri bugün ödenecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamuda istihdam edilen işçilere verilecek ilave tediyelerin (ikramiye) bugün ödeneceğini bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, kamuda istihdam edilen işçilere verilen ilave tediyelerin 26 günü kanundan kaynaklı, 26 günü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla olmak üzere toplamda 52 gün olarak ödendiğini belirtti.

Yılda 4 kez yapılan ödemelerin ilk ikisi 31 Ocak ve 22 Mayıs tarihlerinde hesaplara yatırıldığını hatırlatan Bakan Selçuk, "Kamuda istihdam edilen işçilere ödenecek ilave tediyelerin üçüncüsü bugün hesaplara yatırılacak. Son ödeme ise 14 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi Türkiye'mizin geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Selçuk, ödemelerin Kurban Bayramı öncesinde yapıldığını kaydederek, tüm işçilerin bayramını tebrik etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
CHP'de kurultay tamamlandı, yeni Parti Meclisi belli oldu
27 Temmuz 2020 11:36		 Bakan Akar kaza mahaline gidiyor
27 Temmuz 2020 10:42
Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor
27 Temmuz 2020 09:20		 CHP'nin yeni vitrini belirlendi
27 Temmuz 2020 09:14
1980'den bu yana 44 vekillik düştü
27 Temmuz 2020 08:49		 Genç vekillerin Z kuşağı tartışması
27 Temmuz 2020 08:29
İhraç edilmek istenen Gürsel Erol listeyi delip PM'ye seçildi
27 Temmuz 2020 07:05		 Bir ülke İstanbul Sözleşmesinden çekiliyor
27 Temmuz 2020 06:40
Ayasofya'nın genç müezzini: İlk ezanı ağlayarak okuduk
27 Temmuz 2020 06:10		 CHP'nin 37. Olağan Kurultayı sona erdi
27 Temmuz 2020 04:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:47 - Sosyal mesafeyi korumak için 2,5 metrelik bisiklet yaptı11:45 - MSB: 3 terörist gözaltına alındı11:42 - Bakan Selçuk: İşçilerimizin ilave tediyeleri bugün ödenecek11:42 - Ordu'da bir mahallede karantina uygulanıyor11:42 - Bilim Kurulu Üyesi Metintaş'tan bayram namazı uyarısı11:36 - CHP'de kurultay tamamlandı, yeni Parti Meclisi belli oldu
11:34 - Siirt'te PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat bulundu11:31 - Bursa'da arkadaşlarıyla baraja giren 11 yaşındaki çocuk boğuldu11:25 - Teknisyen kadrosuna 'eğitimcinin eğitimi' sertifikası şartı!11:15 - ÖSYM YKS'nin sayısal verilerini açıkladı11:09 - Kurban Bayramı'nda aşırı tüketim sağlıktan edebilir11:06 - Doğu Anadolu'daki 2 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
11:05 - Çeyrek altın 700 TL'yi buldu10:59 - Maltepe Üniversitesinden kişiye özel ilan!10:54 - Bem Bir Sen, bir yılda 7 bin 800 üye kaybetti10:51 - Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeni adliyeye sevk edildi10:46 - 1170 personelin katılımıyla Yıldırım-3 Ağrı Dağı Operasyonu başlatıldı
10:45 - Tokat'ta koronavirüs nedeniyle ilçe pazarı kapatıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Çeyrek altın 700 TL'yi buldu
YKS birincilerinin çıktığı iller
Mersin'deki kazada 5 şehit, 10 yaralı
YKS sonuçları açıklandı
Belediye Başkanı, şoförünün eşiyle yasak aşk yaşadı
Kampanyada sadece 3 otomotiv markası kaldı
İpsala'da vardiyalı rüşvet çarkı: Müdür tutuklandı
CHP'nin yeni vitrini belirlendi
İhraç edilmek istenen Gürsel Erol listeyi delip PM'ye seçildi
4/B sözleşmeli personel için disiplin hukuku oluşturulmalı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
huylanmak 1
ankaragücü 2
kadın çantası 1
uyku ilacı 1
masterchef 1
kırmızı ışığın yanması 2
Önümüzdeki ilk seçimlerde iktidar olacağız 6
afjet afyonspor 1
Sıcaklıkların dengesizliği 1
adana demirspor 1
SON İLANLAR
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kocaeli Çayırova SYDV Personel Alım İlanı
Şahinbey Belediyesi 40 Zabıta Memuru Alacak
Aksaray Belediyesi 22 Zabıta Memuru Alacak
Helal Akreditasyon Kurumu 8 uzman yardımcısı alacak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi sözleşmeli 45 sağlık personeli alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi sözleşmeli 190 sağlık personeli alacak
Türkiye İstatistik Kurumu sözleşmeli 7 bilişim personeli alacak
Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam