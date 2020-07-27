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Tutuklu ve hükümlülerin görüş hakkı artırıldı

Adalet Bakanlığı, tutuklu ve hükümlülerin aileleriyle ağustos ayında iki kez görüşebileceğini duyurdu. Bu kişiler, 1-10 Ağustos ve 15-31 Ağustos'ta birinci derece akrabalarıyla görüşebilecek
 27 Temmuz 2020 12:07
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Tutuklu ve hükümlülerin görüş hakkı artırıldı

Adalet Bakanlığı ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülere, Kurban Bayramı dolayısıyla ağustos ayında iki defa aileleriyle görüşme imkanı sağlayacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tutuklu ve hükümlüler bayramda, Koranavirüs Bilim Kurulu tavsiyeleri çerçevesinde akrabalarından iki kişiyle kapalı görüşebilecek. Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların görüşebilecekleri kişiler, anne, baba, eş, çocuk, torun, büyükanne, büyükbaba ve kardeşler arasından olabilecek.

Görüşler, 1-10 Ağustos ile 15-31 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

- Girişte maske ve eldiven verilecek

Mahkumlara ziyaret sırasında getirilen hediyeler, 24 saat bekletildikten sonra teslim edilecek. Ateş, öksürük, burun akıntısı belirtisi olan tutuklu ve hükümlülere görüş izni verilmeyecek.

Yapılacak görüşmelerin ardından kapalı görüş alanı en az 15 dakika süreyle havalandırılacak ve zemin, sandalye ve masa gibi yerler çamaşır suyu veya diğer hijyen malzemeleriyle dezenfekte edilecek. Ceza infaz kurumlarına girişlerde ziyaretçilere maske ve eldiven verilecek. Giriş ve çıkışlarda kapı önlerinde mesafe kurallarına uyulması ve yoğunluğun önlemesini için tedbir alınacak.
Anadolu Ajansı
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