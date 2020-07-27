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Kedi gibi 9 canlı: 3 kez yüksekten düştü, elektrik çarptı, suda bayıldı, kaza geçirdi, tüfekle vuruldu

Marmaris'ta yaşayan 42 yaşındaki Mehmet Övet, 3 kez yüksekten düştü, 1 kez elektrik akımına kapıldı. Trafik kazası da geçiren Övet, denizde boğulma tehlikesi geçirdi ve kurşunların ortasında kaldı. Övet'e arkadaşları, "Kedi gibi 9 canlısın, 2 canın kaldı" diyor
 27 Temmuz 2020 12:07
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42 yaşındaki Mehmet Övet'in başına gelenler duyanları hayrete düşüyor...

1) Ailesinin oturduğu apartmanın korkulukları olmayan terasında oynarken, dengesini kaybedip, 7 metre yükseklikten düşen Övet, kaldırıldığı hastanede 4 gün yoğun bakım ünitesinde kaldı.

2) Övet, 7 ay sonra bu defa Marmaris Yat Limanı'nda, daldığı denizin 6.5 metre derinliğinde bir teknenin paletlerine yapışan midye kabuklarının vücudunda kesiklere neden olması sonucu suda bayıldı.

Kanlar içinde kalan Övet'in kalbi durdu. Duran kalbi doktorlar tarafından çalıştırıldı.

3) 1991 yılında Övet, elektrik ustası ile bir asansörü tamir etmek isterken elektrik akımına kapıldı. Apar topar toprağa yatırılan Övet'in duran kalbi doktorlar tarafından çalıştırıldı.

4) Kapalı Çarşı'daki bir apartman içinde çanak anten takmaya çalışırken dengesini kaybedip 9 metre yükseklikten beton zemine düştü.

5) Hastanedeki tedavisi sonrası tekrar işinin başına dönen Övet, 11 ay sonra bu defa 3 katlı apartmanın terasında çanak anten takarken, çürümüş korkuluğun kırılmasıyla, düşüp alt kattaki bir iş yerinin tentesine çarpıp, yere çakıldı. Vücudunda kırıklar meydana geldi.

ÜZERİNE KURŞUN YAĞDI

6) Mehmet Övet, 2008 yılında ise köfte siparişi verdiği işletmenin ustasıyla arasında çıkan tartışma sonucu Kemeraltı Mahallesi Kaymakamlık Lojmanı önünde pompalı tüfekle vuruldu. Vücuduna 15 kurşun isabet eden Övet, ağır yaralandı. 60 gün özel hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gördü. Vücudundaki kurşunlardan 10'u ameliyatla çıkartıldı. Ancak kasıklarında kalan 5 kurşun tehlikeli yerde olduğu için alınamadı.

YÜZDE 79 BEDENSEL ENGELLİ RAPORU ALDI

Övet, son olarak da 2014 yılında iş çıkışı evine giderken motosikletine Yeni Datça Yolu Mola Kent mevkiinde yolcu transfer minibüsünün çarpması sonucu yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde; 8 kırık, akciğerlerinde 2 kesik, beyninde 7 ayrı ödem oluşan, bağırsağının 1.5 metrelik bölümü ameliyatla alınan Övet, bu defa 78 gün yoğun bakım sevisinde tedavi görüp yaşama döndü. Yaşadığı bu 7'inci talihsizliğin ardından Övet, sağlık heyetine başvurup yüzde 79 bedensel engelli raporu aldı ve malulen emekli oldu.

'HEP ŞÜKÜR EDİYORUM'

Bu yaşadıklarını duyanların 'Kedi gibi 9 canlı' demekten kendini alamadığı Mehmet Övet, "Soyadım olan Övet, Arapça'da şükretmek anlamına geliyor. Soyadım gibi yaşadığım her ana şükrederim. Marmaris'te herkes beni eski iş yerimin isminden dolayı 'Sky Mehmet' olarak tanır'' dedi.

'KEDİ GİBİ 9 CANLISIN'

Mahalle arkadaşı Mehmet Deniz ve Burak Yaylalı, ''Onu her gördüğümüzde 'Çok şanslısın, Kedi gibi 9 canlısın' diye takılmadan edemiyoruz" diye konuştu.
DHA
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