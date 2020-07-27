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Fahiş fiyat artışı yapan 60 firmaya 3,1 milyon lira ceza

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 60 firmaya 3,1 milyon lira idari para cezası uygulanması kararlaştırdı
 27 Temmuz 2020 12:15
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Fahiş fiyat artışı yapan 60 firmaya 3,1 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 60 firmaya 3,1 milyon lira idari para cezası uygulanmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde vatandaşları fahiş fiyat artışlarından korumaya yönelik yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Bu kapsamda, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da değişiklik yapıldığı ve fahiş fiyat artışı ile stokçuluk uygulamalarına yönelik denetim ve inceleme yapmak ve gerektiğinde idari para cezası uygulamak üzere "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu" oluşturulduğu hatırlatılan açıklamada, Kurulun oluşturulduğu 17 Nisan'dan itibaren Ticaret İl Müdürlükleri, Reklam Kurulu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), AKİM, e-Devlet ve Bakanlığın internet sitesi üzerinden toplam 1251 başvuru geldiği kaydedildi.

Ayrıca, Ticaret İl Müdürlükleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 33 farklı ilde toplamda yaklaşık 1300 firmanın denetlendiği ve söz konusu denetimlere ilişkin raporların da Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Sekretaryasını yürüten İç Ticaret Genel Müdürlüğüne iletildiği aktarılan açıklamada, şöyle devam edildi:

"Fahiş fiyat artışına ilişkin olarak Kurula intikal eden veya resen gündeme alınan şikayetlerin başında; temel gıda ürünleri, sebze ve meyveler, cerrahi maske, el dezenfektanı ve benzeri koruyucu sağlık ürünleri, çeşitli temizlik ve hijyen ürünlerine yönelik başvurular gelmektedir. Yine, salgın döneminde talebi artan saç tıraş makinası, ekmek yapma makinası ve benzeri elektronik ürünlere yönelik başvurular da Kurul tarafından incelemeye alınmıştır. Diğer taraftan sebze ve meyvelerde yaşanan fiyat artışlarının tespiti amacıyla Bakanlığımızca hallerde resen başlatılan denetimler kapsamında Hal Kayıt Sistemine (HKS) bildirimlerinde alış ve satış fiyatları arasında fahiş farklar bulunduğu tespit edilen firmalardan da savunmaları istenilmiştir."

İlk toplantısını 22 Mayıs 2020'de yapan Kurulun, bugüne kadar 4 toplantı gerçekleştirdiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda Kurula intikal eden 1251 başvurudan, karara bağlanan başvuru sayısı 732 olurken incelemeye alınan ve savunması tamamlanan 91 firmadan 60 firmaya idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Kurul tarafından fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 60 firmaya toplam 3 milyon 115 bin lira idari para cezası uygulanması kararlaştırılmıştır.

Öte yandan 519 başvurunun incelemesi ve savunma süreci devam etmektedir. İdari yaptırıma konu uygulamaların, 25'nin toptan sebze ve meyve, 19'nun temel gıda ürünü, 5'inin maske kumaşı, 4'ünün cerrahi maske, 4'ünün ekmek yapma makinası, 2'sinin saç tıraş makinası, 1'inin dezenfektan ile ilgili olduğu görülmektedir."

- 500 bin liraya kadar idari para cezası uygulanıyor

Kurul tarafından inceleme yapılan firmalardan savunmaların istendiği belirtilen açıklamada, haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalara 10 bin liradan 100 bin liraya, stokçuluk faaliyetinde bulunanlara ise 50 bin liradan 500 bin liraya varan idari para cezası uygulandığı bildirildi. Açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerimizin temel ihtiyaç maddelerinde yapılan aşırı ve adil olmayan fiyat artışları ile tüketicilerin ürünlere ulaşmasını zorlaştıran stokçuluk faaliyetlerine yönelik uygulamalar yakından takip edilmektedir." denildi.
Memurlar.Net
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