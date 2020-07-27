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CHP'de PM seçimlerinin resmi sonuçları için itiraz süresi beklenecek

Bilkent Odeon'da hafta sonu gerçekleştirilen CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'ndaki PM ve YDK seçimlerinin resmi sonuçları, ilçe seçim kurulunun 2 gün süreyle yapılacak itirazları değerlendirmesinin ardından açıklanacak- Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun resmi sonuçların açıklanmasının ardından ilk PM'yi Kurban Bayramı sonrası toplayacağı ve daha sonra da MYK'yi belirleyeceği öğrenildi - Resmi olmayan sonuçlara göre, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın 982 ile en yüksek oyu aldığı seçimlerde cinsiyet ve gençlik kotasının uygulanması halinde 4 MYK üyesinin PM'ye giremediği belirtiliyor
 27 Temmuz 2020 12:29
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CHP'de PM seçimlerinin resmi sonuçları için itiraz süresi beklenecek

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'ndaki Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimlerinin resmi sonuçları, ilçe seçim kurulunun 2 gün süreyle yapılacak itirazları değerlendirmesinin ardından açıklanacak.

Bilkent Odeon'da gerçekleştirilen kurultayın dünkü oturumunda delegeler, 52 PM üyesi ile 15 kişiden oluşan YDK üyeleri ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından aday gösterilen 12 kişilik Bilim Kültür ve Sanat Platformu'nun (BKSP) 8 üyesini belirlemek için oy kullandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın 982 ile en yüksek oyu aldı. Seçimlerde cinsiyet ve gençlik kotasının uygulandığı sıralı liste ise açıklanmadı.

Resmi sonuçların, ilçe seçim kurulunun 2 gün süreyle yapılacak itirazları değerlendirmesinin ardından açıklanacağı belirtildi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun resmi sonuçların açıklanmasının ardından ilk PM'yi Kurban Bayramı sonrası toplayacağı ve daha sonra da MYK'yi belirleyeceği öğrenildi.

- 4 Genel Başkan Yardımcısı PM'ye giremedi

Ayrıca, yüzde 33 cinsiyet ve yüzde 20 gençlik kotasının uygulanması halinde Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde yer alan mevcut 18 kişilik MYK'nin 4 üyesinin PM'ye giremediği ifade ediliyor.

MYK üyelerinden Ünal Çeviköz PM seçiminde 278 oyla 86'ıncı sırada, Yıldırım Kaya 495 oyla 56'ıncı sırada, Tuncay Özkan 477 oyla 59'uncu sırada yer alarak ilk 52 kişilik PM listesine giremedi. 499 oyla 52'nci sırada yer alan Aykut Erdoğdu'nun ise cinsiyet ve genç kotası nedeniyle PM'de yer alamayacağı bildirildi.

Kılıçdaroğlu'nun MYK'sindeki diğer 14 isim ise kotalar uygulandıktan sonra PM'de yer alıyor.

PM adayları arasında başörtülü olması nedeniyle çok konuşulan avukat Sevgi Kılıç 365 oy alarak listede 71'nci sırada yer aldı. Sevgi Kılıç, cinsiyet kotasından yararlandı ve PM üyesi oldu.

CHP PM'nin cinsiyet ve gençlik kotası uygulanmış resmi olmayan sıralamasının şu şekilde olduğu belirtildi:

1- Faik Öztrak (982)

2- Bülent Kuşoğlu (862)

3- Ali Öztunç (855)

4- Rıfat Turuntay Nalbantoğlu (848)

5- Oğuz Kaan Salıcı (844)

6- Onursal Adıgüzel (836)

7- Umut Akdoğan (820)

8- Deniz Demir (825)

9- Gürsel Erol (824)

10- Erdoğan Toprak (819)

11- Selin Sayek Böke (794- K)

12- Veli Ağbaba (791)

13- Ahmet Akın (791)

14- Hakkı Suha Okay (762)

15- Ednan Arslan (743)

16- Gamze Akkuş İlgezdi (729 - K)

17- Zeynel Emre (723)

18- Murat Emir (720)

19- Tekin Bingöl (716)

20- Ulaş Karasu (688)

21- Gamze Taşcıer (681-K)

22- Gökan Zeybek (679)

23- Bülent Tezcan (676)

24- Orhan Sarıbal (675)

25- Seyit Torun (673)

26- Tahsin Tarhan (671)

27- Özgür Karabat (668)

28- Gaye Usluer (661-K)

29- Nurhayat Altaca Kayışoğlu (656 - K)

30- Muharrem Erkek (642)

31- Gökhan Günaydın (641)

32- Eren Erdem (637)

33- Hasan Baltacı (623)

34- Devrim Barış Çelik (612)

35- Gülizar Biçer Karaca (606 - K)

36- Nevaf Bilek (595)

37- Müslim Sarı (592)

38- Ali Mahir Başarır (576)

39- Aysu Bankoğlu (542 - K)

40- Yaşar Seyman (528 - K)

41- Candan Yüceer (520 - K)

42- Aylin Nazlıaka (515 - K)

43- Pınar Uzun (476 - K)

44- Ayça Taşkent (431- K)

45- Sevgi Kılıç (365 - K)

46- Erbil Aydınlık (355 - K)

47- Gökçe Gökçen (354 - K)

48- Ahmet Hakan Uyanık (349 -G)

49- Neslihan Hancıoğlu (336 - K)

50- Semra Dinçer (295 - K)

51- Gizem Özcan (293 - K)

52- Hasan Efe Uyar (293 - G)

Anadolu Ajansı
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