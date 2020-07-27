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Suriyeliler bir bayrama daha buruk giriyor

Kilis'teki konteyner kentte barınan Suriyeli misafirler, bir bayramı daha vatanlarından uzakta geçirecek olmanın burukluğunu yaşıyor- Suriyeli Alvaş Vekil: Bayramlar da çok güzel geçiyor ama sadece ülkemizi özledik. Topraklarımızı, insanlarımızı özledik. Mezarlıkları ziyarete gitmeyi istiyoruz. Babamı, büyük babamı, yakınlarımızı, şehit düşen ailelerimizin çocuklarını özledik.
 27 Temmuz 2020 12:36
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Suriyeliler bir bayrama daha buruk giriyor

- Kilis'te ağırlıklı olarak çocuk, kadın, yaşlı, öksüz ve yetim yaklaşık 10 bin Suriyeli'nin yaşadığı Elbeyli Geçici Barınma Merkezi'nde, Kurban Bayramı hazırlıkları başladı.

Suriye'de devam eden iç savaşta yüz binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarcası da ülkelerini ve yaşadığı toprakları terk edip güvenli bölgelere sığınmak zorunda kaldı.

Bu kapsamda Türkiye'ye sığınan ve yaşamlarını Kilis'te hazırlanan geçici barınma merkezinde sürdüren Suriyeliler, bir bayramı daha vatanlarından uzakta geçirecek olmanın burukluğunu yaşıyor.

Acıların sona ereceği ve ülkelerine dönecekleri günün hayaliyle yaşayan Suriyeliler, Kurban Bayramı için hazırlıklarını yaparken Geçici Barınma Merkezi Yönetimi de yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla Suriyeli misafirlere her türlü desteği sağlıyor.

- "İnsanın vatanı gibisi yok"

Suriyeli Alvaş Vekil, AA muhabirine, iç savaşın şiddetlenmesi sonucu yaklaşık 8 yıl önce ailesiyle Türkiye'ye sığındığını ve Kilis'teki Elbeyli Geçici Barınma Merkezi'nde yaşamaya başladıklarını söyledi.

Merkezde sağlıktan eğitime, spor alanlarından sosyal donatılara kadar birçok hizmetten faydalandıklarını anlatan Vekil, kampta her şeyin güzel olduğunu ancak insanın vatanı gibisi olmadığını söyledi.

Eski günleri çok özlediğini ve bundan sonraki bayramları ülkesinde geçirmek istediğini aktaran Alvaş Vekil, şöyle devam etti:

"Çok şükür bayram hazırlıklarını yaptık. Türk devletine teşekkür ederim, sağ olsunlar tüm ihtiyaçlarımızı karşılıyorlar. Özellikle de Recep Tayyip Erdoğan'a. O sadece bir başkan değil babamız da sayılır çünkü bize çok emek verdi. Bizleri öz evladından daha fazla korudu. Bizim ona kan borcumuz var. Bir gün gelir karşılığında biz de inşallah bedel olarak bir şeyler yaparız. Her zaman da bizim canımız ona fedadır, bunu hiç unutmasın, ülkemize dönsek bile. Biz burada çok memnunuz, çok rahatız ve çok şükür bir ihtiyacımız yok. Bayramlar da çok güzel geçiyor ama sadece ülkemizi özledik. Topraklarımızı, insanlarımızı özledik. Mezarlıkları ziyarete gitmeyi istiyoruz. Babamı, büyük babamı, yakınlarımızı, şehit düşen ailelerimizin çocuklarını özledik. İnsanın vatanı gibisi yok."

- "İnşallah bu savaş biter ülkemize döneriz"

Bugüne kadar hiçbir Türk vatandaşından zarar görmediklerini ifade eden Alvaş Vekil, kamp yönetiminden güvenlik güçlerine kadar herkesin kendilerine saygı ve sevgi çerçevesinde davrandığını aktardı.

Tek temennilerinin yaşanan savaşın bir an önce bitmesi ve bundan sonraki yaşamlarını ülkelerinde geçirmek olduğunu dile getiren Vekil, şunları kaydetti:

"Dönebilirsek Türkiye bu kalabalıktan kurtulmuş olur. Türkiye'de bir, iki kişi değil milyonlarca kişiyiz. İnşallah savaş biter ve ülkemize döneriz. Ülkemizde bayramı kutlarız. İnsanın ülkesi gibi yoktur, biz burada çok mutluyuz ve rahatız ama doğup büyüdüğüm ülkenin topraklarını sürekli özlüyoruz. Biz buraları hiçbir zaman unutmayacağız. Türkiye'deki kardeşlerim, topraklarınızın kıymetini bilin, Başkanınızın kıymetini bilin, çok kıymetini bilin."

- "Memleketimi çok özledim"

Suriyeli Muhammed Arabi de 8 yıldır Türkiye'de yaşadığını ve savaşın bitmesi için dua ettiklerini belirterek, "Ülkemize geri dönmek istiyoruz. Türkiye'ye çok teşekkür ederiz. İnşallah savaş bittiği zaman ülkemize döneceğiz. Memleketimi çok özledim." dedi.

Suriyeli Zeynep Muhammed de ülkesindeki savaşın bitmesini ve döneceği günün hayaliyle yaşadığını anımsatarak, kendilerine gösterilen ilgiden dolayı emeği geçen herkese minnet duyduklarını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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