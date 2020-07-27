Antalya'da balon balığından zehirlenen kişi öldü
|27 Temmuz 2020 12:37
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Kumluca ilçesindeki tatil merkezi Adrasan'da yaşayan 67 yaşındaki Mehmet Berk, bir arkadaşının olta ile yakaladığı balon balığını yedikten sonra fenalaştı. Önce Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Berk, ardından Antalya'daki özel bir hastaneye sevk edildi.
Berk, burada yapılan müdahaleye rağmen solunum yetmezliğine bağlı hayatını kaybetti.
Mehmet Berk'in oğlu Sedat Berk, babasının kanser hastalığını yendikten sonra daha stressiz bir ortamda yaşamak için Adrasan'a yerleştiğini söyledi.
Babasının, arkadaşının denizden balon balığı tuttuğunu anlatan Berk, "Babama, 'ben sürekli yiyorum, bir şey olmuyor' demiş. Babam da bunun üzerine balon balığını tüketmiş. Yedikten bir süre sonra fenalaştı. Babamın da kanser hastalığında gördüğü tedaviler nedeniyle bünyesi zayıflamıştı. Bütün organları zarar görmüş. 2 günlük yaşam savaşını kaybetti." ifadelerini kullandı.
Berk, zehrin çok etkili olduğunu ifade ederek, insanların balon balığı tüketmemesi gerektiğini vurguladı.
- "Bir anda insanı felç edebiliyor"
Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise balon balığındaki zehirli toksinlerin yaz aylarında en üst seviyeye ulaştığını ifade etti.
Bazı vatandaşların "Eti tavuğa benziyor. Çok lezzetli. Ben yiyorum. Bir şey olmuyor" gibi yanlış düşüncelerinin olduğunu anlatan Gökoğlu, "Özellikle karaciğeri çok zehirli. Bir anda insanı felç edebiliyor ve organların işlevini kaybetmesine neden oluyor. İnsanları sürekli uyarıyoruz. Kesinlikle yemesinler. Bu balığı denizden çıkartmak, satmak yasak. Çok dikkatli olmalılar." şeklinde konuştu.
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