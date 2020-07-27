Çorum'da evde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN DİSİPLİN HUKUKU OLUŞTURULMALI! Personel yönetiminde kamu olsun özel olsun temel düzenleme alanlarından biri disiplin hukukudur. Düzenli idare ilkesinin gereği olarak düzeni bozan fiil ve haller tanımlanmalı, aykırı davranışlar için uygulanacak yaptırımlar belirlenmelidir.