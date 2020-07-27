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Çorum'da evde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti

Çorum'un Sungurlu ilçesinde evde çıkan yangında yaşlı çift yaşamını yitirdi.
 27 Temmuz 2020 12:40
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Çorum'da evde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti

Çorum'un Sungurlu ilçesinde evde çıkan yangında yaşlı çift yaşamını yitirdi.

Akdere köyünde Kadir (80) ve Döndü Kayaalp'in (85) evlerinin bitişiğindeki kümeste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, Kayaalp çiftinin evine sıçradı.

Komşuların ihbarıyla köye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında evden çıkamayan yaşlı çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekiplerince evden çıkarılan Kayaalp çiftinin cenazeleri, Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
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