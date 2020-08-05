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Türk milleti adına verilen kararlardan, milletin haberi yok!

Ülkemiz yargı sisteminde verilen tüm kararlar, kamuoyunun paylaşımına açılarak şeffaf bir şekilde ilan edilmeli!
 05 Ağustos 2020 14:09
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Türk milleti adına verilen kararlardan, milletin haberi yok!

Bilindiği üzere, Anayasamızın "Yargı Yetkisi" başlıklı 9 uncu maddesinde; "Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır" hükmüne göre ülkemiz yargı sisteminde verilen tüm kararlar "TÜRK MİLLETİ ADINA" verilmektedir.

Anayasamızla güvence altına bu durum öncelikle yargının gücünü milletten aldığına vurgu yapmakla birlikte, esasen alınan kararların kamuoyuna şeffaf bir şekilde paylaşılmasına da imkan vermektedir.

Günümüz kamu yönetiminin temel ilkelerinden birisi de "ŞEFFAFLIK"tır. Bu açıdan, yönetimin aldığı kararların halkın erişimine sunulması kaliteli bir yönetim anlayışının merkezini oluşturmaktadır.

Bu minvalde değerlendirildiğinde, Anayasa Mahkemesi başta olmak üzere tüm yüksek yargı organları ile idare mahkemesi kararlarının günümüz teknolojisine uygun olarak ücretsiz erişime açılması ve milletin istifadesine sunulması bir keyfiyet değil gerekliliktir.

Yargı kararlarının tümünün erişime açılması, yukarıda zikrettiğimiz şeffaflık ilkesine uygun olacağı gibi, insanların son yıllarda sarsılan adalete olan güven duygusunun geri gelmesine de vesile olabileceğine inanmaktayız.

Bir diğer önemli husus ise, yargı kararlarının kamu kurumları açısından da önemidir. Kamu kurumlarının alacağı kararlara esas teşkil eden husus öncelikle mevzuat olmakla birlikte, mevzuatın uygulanması aşamasında yaşanabilecek tereddütleri gidermek emsal yargı kararları ile mümkün olabilecektir. Erişime açılmış yargı kararları aynı zamanda devletin asli ve sürekli işlerini yapmakla görevli olan kamu personeli için de yol gösterici nitelikte olacaktır.

Sonuç olarak, "TÜRK MİLLETİ ADINA" verilen kararlar herkesin kolayca erişebileceği bir platform üzerinden paylaşılması, adalete olan güvenin arttırılmasını temin edebileceği gibi idari işlemlerde istikrarın ve hukuka uygunluğun da sağlanmasına vesile olacaktır.

Memurlar.Net - Özel

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