Bu ilin ilçelerinde Müftü, bu ilçesinin köylerinde imam yok
Ardahan'ın ilçelerinde uzun süredir müftü bulunmaması, Posof ilçesine bağlı mahallelerde ise imam bulunmaması vatandaşların tepkisine neden oluyor.
|27 Temmuz 2020 13:15
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Ardahan'ın ilçelerinde uzun süredir müftü bulunmaması, Posof ilçesine bağlı mahallelerde ise imam bulunmaması vatandaşların tepkisine neden oluyor.
Ardahan'da yanlıca il müftüsü bulunurken, ilçelerde ise müftü bulunmuyor. Öte yandan Posof'un 49 mahallesi bulunmasına rağmen çok sayıda mahallede imam bulunmuyor. Camilerin imamsız, köylerin ezansız kaldığını belirten vatandaşlar, "Merkezi sistemle okunan ezanlar artık köylerde duyulmuyor. Sistemdeki arıza nedeniyle mahallerde bu hizmet sağlanamıyor. İmam bulunmayan camilere en kısa zamanda atama yapılmasını bekliyoruz" dediler.
49 Köyü olan Posof'un 21 köyünde imam olmadığı için ve merkezi sistemdeki arızadan dolayı köyler ezan sesine hasret kaldıklarını dile getirdiler.
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