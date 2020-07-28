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SBB'den kadro işlemleri hakkında kurumlara 7 maddelik genelge!

Strateji ve Bütçe Başkanlığı kurumlar tarafından yürütülen kadro işlemleri hakkında tüm idarelere genelge gönderildi.
 28 Temmuz 2020 00:04
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SBB'den kadro işlemleri hakkında kurumlara 7 maddelik genelge!

Bilindiği üzere, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümleri uyarınca idarelerin kadro izin ve takibi Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

Bu kapsamda, Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından kamu idarelerinin kadro işlemlerinin takibinde uygulanması gereken usullere dair yedi maddelik bir genelge kurumlara gönderildi.

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