iPhone 12'nin satışa sunulacağı tarih belli oldu

Küresel çaptaki organizasyonların iptal edilmesinin yanı sıra, bazı önemli kuruluşlar da üretim faaliyetlerini durdurma kararı almıştı.

Hal böyle olunca yeni nesil iPhone modellerinin de gecikmeli olarak tanıtılacağı ve normal takvime göre daha geç bir tarihte satışa sunulacağı iddia edilmişti. Lakin görünen o ki Apple bir şekilde takvim tarafında işleri yoluna koymayı başarmış.

Bazı kaynaklar koronavirüs salgınından ötürü yeni nesil iPhone modellerinin planlanan takvimden 1 ya da 2 ay gecikmeli olarak satışa sunulacağını iddia ediyordu. Yani bu doğrultuda iPhone 12 modellerinin Kasım ya da Aralık ayında satışa sunulması bekleniyordu.

Fakat son sızdırılan raporlara göre, Cupertino merkezli şirket yeni nesil iPhone modellerinin üretimini hızlandırmayı başarmış.

Eğer sızdırılan tarih doğruysa Apple yeni iPhone modellerini 8 Eylül'de satışa sunmuş olacak. Bu da geçtiğimiz yıl çıkan iPhone 11 modelleri ile hemen hemen aynı tarih çizgisine denk düşüyor.

Elbette bu tarihin bir sızıntıdan ibaret olduğunu unutmamak gerekiyor. En nihayetinde henüz Apple etkinlik için tarih vermiş değil. Lakin önümüzdeki günlerde Cupertino merkezli şirket yeni nesil cihazlarını tanıtacağı etkinliğin tarihini verecektir.

Kaynak: Donanım günlüğü