1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

iPhone 12'nin satışa sunulacağı tarih belli oldu

Bu yılın başlarında Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını pek çok sektörü derinden etkiledi.
 27 Temmuz 2020 13:23
Yazdır
iPhone 12'nin satışa sunulacağı tarih belli oldu

Küresel çaptaki organizasyonların iptal edilmesinin yanı sıra, bazı önemli kuruluşlar da üretim faaliyetlerini durdurma kararı almıştı.

Hal böyle olunca yeni nesil iPhone modellerinin de gecikmeli olarak tanıtılacağı ve normal takvime göre daha geç bir tarihte satışa sunulacağı iddia edilmişti. Lakin görünen o ki Apple bir şekilde takvim tarafında işleri yoluna koymayı başarmış.

Bazı kaynaklar koronavirüs salgınından ötürü yeni nesil iPhone modellerinin planlanan takvimden 1 ya da 2 ay gecikmeli olarak satışa sunulacağını iddia ediyordu. Yani bu doğrultuda iPhone 12 modellerinin Kasım ya da Aralık ayında satışa sunulması bekleniyordu.

Fakat son sızdırılan raporlara göre, Cupertino merkezli şirket yeni nesil iPhone modellerinin üretimini hızlandırmayı başarmış.

Eğer sızdırılan tarih doğruysa Apple yeni iPhone modellerini 8 Eylül'de satışa sunmuş olacak. Bu da geçtiğimiz yıl çıkan iPhone 11 modelleri ile hemen hemen aynı tarih çizgisine denk düşüyor.

Elbette bu tarihin bir sızıntıdan ibaret olduğunu unutmamak gerekiyor. En nihayetinde henüz Apple etkinlik için tarih vermiş değil. Lakin önümüzdeki günlerde Cupertino merkezli şirket yeni nesil cihazlarını tanıtacağı etkinliğin tarihini verecektir.

Kaynak: Donanım günlüğü
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İsveç istihbaratı 5G'nin zararlarını araştırıyor
26 Temmuz 2020 22:42		 TÜBİTAK 4. Avrupa Fizik Olimpiyatları'nda 5 ödül kazandı
26 Temmuz 2020 18:43
İlk yerli uçan araba 2025'te göklerde
26 Temmuz 2020 07:39		 Sezonda ön plana çkan tesettür elbise modelleri
25 Temmuz 2020 11:01
WhatsApp'a özellik: Tek hesap aynı anda dört cihazda kullanılabilecek
25 Temmuz 2020 08:58		 Twitter'a ücretli abonelik sistemi
24 Temmuz 2020 19:00
Dron Tespit Radar Sistemleri, güvenlik güçlerine teslim edildi
23 Temmuz 2020 19:28		 Facebook, Messenger'a uygulama kilidi getiriyor
23 Temmuz 2020 10:39
GPS'ten bağımsız otonom sürü İHA projesi başlatıldı
22 Temmuz 2020 11:04		 Silahlı drone Songar'a 'Yerli Malı Belgesi'
21 Temmuz 2020 20:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:57 - Serinlemek için kanala girdi, boruya sıkışıp hayatını kaybetti13:55 - Meteorolojiden 3 bölgeye 'kuvvetli rüzgar' uyarısı13:51 - 3. kattan düşen öğretmen yaşam mücadelesi veriyor13:42 - Virüs nedeniyle piknikler iptal oldu, tavuk eti satışları geriledi13:35 - Akın Öztürk'ün emir astsubayına FETÖ'den hapis13:33 - Meteorolojiden il il 'sağanak' uyarısı
13:29 - Bakan Selçuk'tan okulların açılması ile ilgili açıklama13:23 - Okullara 'Okulum Temiz Belgesi' verilecek13:23 - iPhone 12'nin satışa sunulacağı tarih belli oldu13:20 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:19 - İki ilde bazı yerleşim yerlerinde karantina uygulaması başlatıldı13:15 - Bu ilin ilçelerinde Müftü, bu ilçesinin köylerinde imam yok
13:12 - Testi pozitif çıkan kadın: Bana bulaşmaz demeyin13:08 - Planlı çalışarak, Türkiye birincisi oldu13:04 - Demba Ba: Planlarım arasında Ayasofya'da namaz kılmak var12:51 - İzmir'de kayıp işçi su kanalında ölü bulundu12:44 - Gazeteci Kaplan ve şehit eşine yönelik sosyal medya paylaşımına suç duyurusu
12:42 - Bakan Akar kaza mahalini inceledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Çeyrek altın 700 TL'yi buldu
YKS birincilerinin çıktığı iller
Mersin'deki kazada 5 şehit, 10 yaralı
YKS sonuçları açıklandı
Belediye Başkanı, şoförünün eşiyle yasak aşk yaşadı
Kampanyada sadece 3 otomotiv markası kaldı
CHP'nin yeni vitrini belirlendi
İpsala'da vardiyalı rüşvet çarkı: Müdür tutuklandı
İhraç edilmek istenen Gürsel Erol listeyi delip PM'ye seçildi
4/B sözleşmeli personel için disiplin hukuku oluşturulmalı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sık la sık 1
denizlispor 1
muharrem ince 2
parmaklarını vurarak sürekli ses çıkaranlar 3
yeni malatyaspor 1
önümüzdeki 2 hafta çok önemli 1
masterchef 1
kısıtlama getirmek zor 1
haziran 2021 yılına kadar işçi çıkarma yasağı 1
hilafet çağrısı 1
SON İLANLAR
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kocaeli Çayırova SYDV Personel Alım İlanı
Şahinbey Belediyesi 40 Zabıta Memuru Alacak
Aksaray Belediyesi 22 Zabıta Memuru Alacak
Helal Akreditasyon Kurumu 8 uzman yardımcısı alacak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi sözleşmeli 45 sağlık personeli alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi sözleşmeli 190 sağlık personeli alacak
Türkiye İstatistik Kurumu sözleşmeli 7 bilişim personeli alacak
Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam