1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Selçuk'tan okulların açılması ile ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların açılması için her türlü hazırlığımızı çok yüksek bir dikkatle devam ettiriyoruz
 27 Temmuz 2020 13:29
Yazdır

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu'nun yeni dönemde okullara rehberlik edeceğini, hijyen ve enfeksiyon konularında okulların kurumsal sorumluluklarını yerine getirmesi için sağlıklı bir rehber olacağını belirterek, "Okulların açılması için her türlü hazırlığımızı çok yüksek bir dikkatle devam ettiriyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu"nun uygulanması konusunda iş birliği protokolünün imza töreni, Bakan Selçuk ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla MEB Başöğretmen Salonu'nda düzenlendi.

Bakan Selçuk, konuşmasına Mersin'de intikal esnasında şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, yaralanan askerlere acil şifalar dileyerek başladı.

Bakanlığın öğrencilere daha iyi eğitim verebilmek için uygulamaya koyduğu çalışmaların sekteye uğramadan devam ettiğini belirten Selçuk, dünyanın pek çok ülkesinden çok daha hızlı ve kapsamlı bir başarı ortaya konulmasının gurur verici olduğunu söyledi.

Selçuk, "16 Mart 2020 tarihinden itibaren kapalı olan kurumlarımızın yeni normalde daha temiz, sağlıklı ve güvenli olması için pek çok çalışma yapıyoruz. Her detayı ayrıntılı olarak hesaplıyoruz. Sadece Milli Eğitim Bakanlığı içinde değil, tüm kurumlarımızla bağlantılı olarak tüm kurumları izleyerek bu çabalarımızı sürdürüyoruz. Okulların açılması sadece müfredatın işlenmesi anlamına gelmiyor. Okul bir sosyalleşme alanıdır. Çocuklarımızın öğretimin dışında eğitimle alakasını kuran yerlerdir." dedi.

Bakan Selçuk, anne ve babaların bu süreçte yorulduğunu, onlara destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

"Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kılavuzu"nun okulların açılması için yaptıkları hazırlıklarda yol gösterici kaynaklardan biri olduğunun ve kurumlararası iş birliği ile hazırlandığının altını çizen Selçuk, kılavuzun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsünün (TSE) çalışmaları ile tamamlandığını, kılavuz kapsamında pilot okullarda incelemeler yaptıklarını belirtti. Selçuk, şöyle konuştu:

"Kılavuz, yeni dönemde okullarımıza rehberlik edecek, hijyen ve enfeksiyon konularında okulların kurumsal sorumluluklarını yerine getirmesi için sağlıklı bir rehber olacak. Okullarımızın kılavuzla bir standart oluşturulabilmesi için kalite kontrol alanında uzman bir kuruluş olan TSE ile çalışmamızın çok ayrı bir önemi var. Bunu Milli Eğitim Bakanlığının iç süreçlerinde yapmak istemedik. Şeffaf bir şekilde yapmak istedik. Herkese açık ve net olarak ne yaptığımızı bilerek yapmaya çalıştık. Bu iş birliğinde, eğitimdeki standartları test edecek kişilerin, uzmanların yetişmesinde TSE'nin desteği oldu. Bizim öğretmenlerimiz, eğitimcilerimiz bu konuda eğitimler aldı. Süreç işlerken, okullarımızdaki hijyen konularında farkındalığı arttırdık ve okullardaki düzenlemeleri buna göre yaptık. TSE ile iş birliği bu açından çok çok önemli. Hangi okulun, hangi standarda sahip olması gerektiği gibi bir kontrol listesinin hazırlanması söz konusu. Koridorlar, öğretmenler odası, sınıflar, ıslak mekanlar, bahçe gibi hangi mekan olursa olsun standartların konulması gibi TSE'nin koyduğu yaklaşım çok çok önemli. Kamuoyuna ve ailelere karşı sorumluluğumuz ve mesuliyetimizin farkında olduğumuz için kapalı bir çalışma olarak değil de, kurumlar arası bir çalışma olarak yapmayı tercih ettik."

Bakanlığın temizlik standartları konusunda "Beyaz Bayrak" isimli bir çalışma yürüttüğünü ve bu kapsamda okulların standartları yerine getirdiğinde Beyaz Bayrak aldıklarını anımsatan Selçuk, koronavirüs sonrası dönemde okulların hijyen konusunda daha yüksek standartları yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

- Hijyen takibi için yazılım hazırlandı

"Kılavuz çalışmaları ortaya çıktıktan sonra öğretmenlerimiz, velilerimiz, okul yöneticilerimizle toplantılar yaparak görüşleri alındı. Her birinin sahada karşılaşabileceğimiz sorular ve sorunlar konusundaki fikirleri ortaya kondu, istişareler gerçekleştirildi. Son görüşler alınarak, kılavuza son hali verildi" ifadesini kullanan Selçuk, kılavuzu eğitim kurumların kullanımına açtıktan sonra desteklerini çok yoğun olarak sürdüreceklerini belirtti.

Selçuk, kılavuzun uygulanması için okullar, iller ve ülke ölçeğinde ekip kurduklarını dile getirerek, "Kılavuzun uygulanması için 2 bin iş sağlığı ve güvenliği denetmeni yetiştirildi. Bu denetmenler her bir okulu anlamak için objektif değerlendirmeler yapacak. Biz sadece dış değerlendirme yapmak istemiyoruz. Okullar önce öz değerlendirme yapsın. Öz değerlendirmeden sonra bir dış değerlendirme gerçekleşecek. İkisi arasındaki farka bakılacak. Okulun neye ihtiyacı varsa denetmenler bu ortaya koyacak. Arkasından da gereği neyse yerine getirilecek." diye konuştu.

Her eğitim kurumunun bu standartları uygulamaktan sorumlu olduğunu vurgulayan Selçuk, bunun yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan danışmanlığın Bakanlık desteği ile yerine getirileceğini kaydetti.

Bakan Selçuk, "Sürecin sistematik takibini oluşturmak amacıyla okullarımızın aynı ara yüzü görebilecek bir yazılım hazırlandı. Bu yazılımla takip ve raporlama işini kolay bir şekilde yapabileceğiz." dedi.

- Veli, öğrenci ve öğretmen için özel kılavuzlar da hazırlanacak"

Öğrencilerin kişisel bakım ve becerilerinin önemli olduğunu belirten Bakan Selçuk, bunun için okullarda bir uyum programı başlatacaklarını, çocuklara kişisel temizliğin önemi konusunda farkındalık sağlamak için içerikler hazırladıklarını kaydetti.

"Kılavuz, kurumlara ve hizmetlere yönelik hazırlandı. Veliye, öğrenciye ve öğretmene yönelik özel, ayrı kılavuzlar da hazırlanacak." bilgisini veren Selçuk, kılavuzun hazırlanmasında desteğini esirgemeyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a ve eğitim camiasına teşekkür etti.

Selçuk, ayrıca "Okulların açılması için her türlü hazırlığımızı çok yüksek bir dikkatle devam ettiriyoruz." açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Durdurulan tüm eğitim faaliyetlerinin tamamı uygulamaya alındı
26 Temmuz 2020 14:45		 MEB'in Tabii uygulamasındaki 3 eksiklik!
24 Temmuz 2020 10:09
Bakan Selçuk açıkladı: Dersler 30 dakika olacak, sınıflar ikiye bölünecek
24 Temmuz 2020 07:31		 MEB'den virüsle mücadeleye destek için 30 AR-GE merkezi
23 Temmuz 2020 14:59
Okulların açılmasında iki senaryo
22 Temmuz 2020 11:45		 Bakan Ziya Selçuk'tan 'özel öğrenciler'e ilişkin açıklama
21 Temmuz 2020 15:45
MEB, okullar için 'seyreltilmiş model'i çalışıyor
21 Temmuz 2020 13:50		 MEB'den lise son sınıfa geçen öğrencilere destekleme kursu
21 Temmuz 2020 13:32
'Proje ile 1000 mesleki ve teknik Anadolu lisesini destekleyeceğiz'
21 Temmuz 2020 12:09		 Öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvuruları başladı
21 Temmuz 2020 09:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:57 - Serinlemek için kanala girdi, boruya sıkışıp hayatını kaybetti13:55 - Meteorolojiden 3 bölgeye 'kuvvetli rüzgar' uyarısı13:51 - 3. kattan düşen öğretmen yaşam mücadelesi veriyor13:42 - Virüs nedeniyle piknikler iptal oldu, tavuk eti satışları geriledi13:35 - Akın Öztürk'ün emir astsubayına FETÖ'den hapis13:33 - Meteorolojiden il il 'sağanak' uyarısı
13:29 - Bakan Selçuk'tan okulların açılması ile ilgili açıklama13:23 - Okullara 'Okulum Temiz Belgesi' verilecek13:23 - iPhone 12'nin satışa sunulacağı tarih belli oldu13:20 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:19 - İki ilde bazı yerleşim yerlerinde karantina uygulaması başlatıldı13:15 - Bu ilin ilçelerinde Müftü, bu ilçesinin köylerinde imam yok
13:12 - Testi pozitif çıkan kadın: Bana bulaşmaz demeyin13:08 - Planlı çalışarak, Türkiye birincisi oldu13:04 - Demba Ba: Planlarım arasında Ayasofya'da namaz kılmak var12:51 - İzmir'de kayıp işçi su kanalında ölü bulundu12:44 - Gazeteci Kaplan ve şehit eşine yönelik sosyal medya paylaşımına suç duyurusu
12:42 - Bakan Akar kaza mahalini inceledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Çeyrek altın 700 TL'yi buldu
YKS birincilerinin çıktığı iller
Mersin'deki kazada 5 şehit, 10 yaralı
YKS sonuçları açıklandı
Belediye Başkanı, şoförünün eşiyle yasak aşk yaşadı
Kampanyada sadece 3 otomotiv markası kaldı
CHP'nin yeni vitrini belirlendi
İpsala'da vardiyalı rüşvet çarkı: Müdür tutuklandı
İhraç edilmek istenen Gürsel Erol listeyi delip PM'ye seçildi
4/B sözleşmeli personel için disiplin hukuku oluşturulmalı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Önümüzdeki ilk seçimlerde iktidar olacağız 6
denizlispor 1
Uyku göz bandı 2
Kurban bayramı ciddi bir eşik 1
hikmet karaman 1
soda açma akımı 1
kırmızı ışığın yanması 2
afjet afyonspor 1
Ayasofya'nın ibadete açılması harika bir şey 2
muharrem ince 2
SON İLANLAR
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kocaeli Çayırova SYDV Personel Alım İlanı
Şahinbey Belediyesi 40 Zabıta Memuru Alacak
Aksaray Belediyesi 22 Zabıta Memuru Alacak
Helal Akreditasyon Kurumu 8 uzman yardımcısı alacak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi sözleşmeli 45 sağlık personeli alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi sözleşmeli 190 sağlık personeli alacak
Türkiye İstatistik Kurumu sözleşmeli 7 bilişim personeli alacak
Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam