1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meteorolojiden il il 'sağanak' uyarısı

Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Karabük, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Sinop, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Van ve Hakkari çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor
 27 Temmuz 2020 13:33
Yazdır
Meteorolojiden il il 'sağanak' uyarısı

Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Karabük, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Sinop, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Van ve Hakkari çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Karabük, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Sinop, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Van ve Hakkari çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Meteorolojiden 3 bölgeye 'kuvvetli rüzgar' uyarısı
27 Temmuz 2020 13:55		 Virüs nedeniyle piknikler iptal oldu, tavuk eti satışları geriledi
27 Temmuz 2020 13:42
Testi pozitif çıkan kadın: Bana bulaşmaz demeyin
27 Temmuz 2020 13:12		 'Kovid-19 çocukların bayram coşkusunu gölgeleyemeyecek'
27 Temmuz 2020 12:42
Kedi gibi 9 canlı: 3 kez yüksekten düştü, elektrik çarptı, suda bayıldı, kaza geçirdi, tüfekle vuruldu
27 Temmuz 2020 12:07		 Sosyal mesafeyi korumak için 2,5 metrelik bisiklet yaptı
27 Temmuz 2020 11:47
Kurban Bayramı'nda aşırı tüketim sağlıktan edebilir
27 Temmuz 2020 11:09		 Doğu Anadolu'daki 2 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
27 Temmuz 2020 11:06
Türkçe konuştuğu için ceza verdiler
27 Temmuz 2020 09:24		 Pandemi döneminde kadına dijital şiddet de arttı
27 Temmuz 2020 09:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:57 - Serinlemek için kanala girdi, boruya sıkışıp hayatını kaybetti13:55 - Meteorolojiden 3 bölgeye 'kuvvetli rüzgar' uyarısı13:51 - 3. kattan düşen öğretmen yaşam mücadelesi veriyor13:42 - Virüs nedeniyle piknikler iptal oldu, tavuk eti satışları geriledi13:35 - Akın Öztürk'ün emir astsubayına FETÖ'den hapis13:33 - Meteorolojiden il il 'sağanak' uyarısı
13:29 - Bakan Selçuk'tan okulların açılması ile ilgili açıklama13:23 - Okullara 'Okulum Temiz Belgesi' verilecek13:23 - iPhone 12'nin satışa sunulacağı tarih belli oldu13:20 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:19 - İki ilde bazı yerleşim yerlerinde karantina uygulaması başlatıldı13:15 - Bu ilin ilçelerinde Müftü, bu ilçesinin köylerinde imam yok
13:12 - Testi pozitif çıkan kadın: Bana bulaşmaz demeyin13:08 - Planlı çalışarak, Türkiye birincisi oldu13:04 - Demba Ba: Planlarım arasında Ayasofya'da namaz kılmak var12:51 - İzmir'de kayıp işçi su kanalında ölü bulundu12:44 - Gazeteci Kaplan ve şehit eşine yönelik sosyal medya paylaşımına suç duyurusu
12:42 - Bakan Akar kaza mahalini inceledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Çeyrek altın 700 TL'yi buldu
YKS birincilerinin çıktığı iller
Mersin'deki kazada 5 şehit, 10 yaralı
YKS sonuçları açıklandı
Belediye Başkanı, şoförünün eşiyle yasak aşk yaşadı
Kampanyada sadece 3 otomotiv markası kaldı
CHP'nin yeni vitrini belirlendi
İpsala'da vardiyalı rüşvet çarkı: Müdür tutuklandı
İhraç edilmek istenen Gürsel Erol listeyi delip PM'ye seçildi
4/B sözleşmeli personel için disiplin hukuku oluşturulmalı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
haziran 2021 yılına kadar işçi çıkarma yasağı 1
bursaspor 2
Sıcaklıkların dengesizliği 1
kısıtlama getirmek zor 1
hikmet karaman 1
kırmızı ışığın yanması 2
cuma namazı için 500 kişiye davetiye gönderilmesi 3
Kurban bayramı ciddi bir eşik 1
adana demirspor 1
muharrem ince 2
SON İLANLAR
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kocaeli Çayırova SYDV Personel Alım İlanı
Şahinbey Belediyesi 40 Zabıta Memuru Alacak
Aksaray Belediyesi 22 Zabıta Memuru Alacak
Helal Akreditasyon Kurumu 8 uzman yardımcısı alacak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi sözleşmeli 45 sağlık personeli alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi sözleşmeli 190 sağlık personeli alacak
Türkiye İstatistik Kurumu sözleşmeli 7 bilişim personeli alacak
Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam