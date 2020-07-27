3. kattan düşen öğretmen yaşam mücadelesi veriyor
|27 Temmuz 2020 13:51
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Olay, sabah saatlerinde Muratlı ilçesine bağlı Fatih Mahallesi 83. Sokak üzerinde
bir apartmanın 3. katında meydana geldi. İddiaya göre, evde yalnız yaşayan 32
yaşındaki E.Y. adlı ana sınıfı öğretmeni, henüz bilinmeyen bir nedenle bulunduğu
evin penceresinden aşağı düştü. Durumu gören çevredeki vatandaşlar, 112'yi arayarak
olay yerine ambulans istedi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk
müdahaleyi yaptıktan sonra kadını ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne
götürdü.
E.Y. adlı öğretmen, Muratlı'daki müdahalesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Öğretmenin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay yerinde incelemelerde bulunan Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube ekipleri, öğretmenin düşme nedenini araştırıyor.
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