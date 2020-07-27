TÜİK: İkinci çeyreğe ilişkin turizm istatistikleri yayımlanamayacak
|27 Temmuz 2020 14:23
|Yazdır
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapalı olması ve buralardan veri toplanamaması nedeniyle yılın ikinci çeyreğine ilişkin turizm istatistikleri haber bülteninin yayımlanamayacağını bildirdi.
Kurumun internet sitesindeki duyuruya göre, "turizm istatistikleri" kapsamında başta turizm gelir ve gideri olmak üzere ziyaretçilerin profillerinin, gezi niteliklerinin belirlenmesi amacıyla sınır kapılarında çeyreklik dönemler itibarıyla "çıkış yapan ziyaretçiler" ve "vatandaş giriş" anketleri uygulanıyor.
Türkiye'yi de etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında sınır kapılarının kapatılması nedeniyle yılın ikinci çeyreğinde anket çalışmaları gerçekleştirilemedi.
Bu kapsamda 29 Temmuz'da yayımlanması planlanan "Turizm İstatistikleri, 2. Çeyrek: Nisan-Haziran, 2020" haber bülteni, verilerin elde edildiği anketlerin yapılamaması sebebiyle yayımlanamayacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Üç ilde bazı yerleşim yerlerinde karantina uygulaması başlatıldı
27 Temmuz 2020 14:45
|Okullara 'Okulum Temiz Belgesi' verilecek
27 Temmuz 2020 13:23
|ÇAYKUR'da yaş çay bedeli ödemelerine başlandı
27 Temmuz 2020 12:37
|Fahiş fiyat artışı yapan 60 firmaya 3,1 milyon lira ceza
27 Temmuz 2020 12:15
|1170 personelin katılımıyla Yıldırım-3 Ağrı Dağı Operasyonu başlatıldı
27 Temmuz 2020 10:46
|Tokat'ta koronavirüs nedeniyle ilçe pazarı kapatıldı
27 Temmuz 2020 10:45
|Her ile bir müze
27 Temmuz 2020 09:08
|Meclis sosyal medyadan sonra tatile girecek
27 Temmuz 2020 08:28
|Bakanlık açıkladı, sertifikalar yenilenecek
27 Temmuz 2020 08:26
|Polisten kurban satıcılarına dolandırıcılık uyarısı
26 Temmuz 2020 22:39