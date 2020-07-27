Aşıda yeni umut: 30 bin kişi ile yapılacak testler başladı
|27 Temmuz 2020 14:47
|Yazdır
Dünya genelinde aşı geliştirme çalışmalarına ilk başlayan şirketlerden olan Moderna, çalışmalarda sona yaklaştı. ABD hükümetinden şimdiye kadar 955 milyon dolar destek alan Moderna, aşı çalışmalarında üçüncü faza geçtiğini duyurdu.
Şirket, "mRNA-1273" adını verdiği aşı için solunum problemi olmayan 30 bin kişi üzerinde aşı çalışmalarını başlattığını açıkladı.
Moderna yılda 500 milyon doz aşı üretme planına sadık olduğunu, 2021 için ise hedefin yılda 1 milyar doz aşı üretmek olduğunu bildirdi.
13 OCAK'TA BAŞLADI
Merkezi ABD'nin Boston kentinde bulunan Moderna ilaç şirketi, Çin'in Kovid-19'un genetik dizilimini açıklamasından daha iki gün sonra, 13 Ocak'ta "mRNA-1273" adını verdiği potansiyel bir aşı geliştirdiklerini duyurmuştu. ABD Ulusal Sağlık Enstitülerine (NIH) bağlı Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) desteğiyle geliştirilen ürün, Kovid-19'un insan hücresine tutunmasını sağlayan "çivi proteini" adı verilen enzimi baskılayarak, vücutta bağışıklık sağlamayı hedefliyor.
ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA) verdiği onayın ardından aşı adayının klinik denemeleri, 17 Mart'ta Washington eyaletinde başladı. mRNA-1273, insanlar üzerinde denenmeye başlanan ilk Kovid-19 aşı adayı oldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İsveç istihbaratı 5G'nin zararlarını araştırıyor
26 Temmuz 2020 22:42
|ABD'den Huawei'nin bazı çalışanlarına vize yasağı
26 Temmuz 2020 20:41
|Dünyanın Ayasofya Camii yorumu: Yüzyıla mühür
26 Temmuz 2020 14:33
|Koronavirüste heyecanlandıran gelişme! Satılmaya başlandı
25 Temmuz 2020 20:53
|Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 15 milyon 947 bini geçti
25 Temmuz 2020 10:45
|Fransa'dan Türkiye kararı: Gidenlere virüs testi yapacak
24 Temmuz 2020 22:17
|Koyun yünü yapıştırılan keçiyi 'kurbanlık koyun' diye sattılar
24 Temmuz 2020 22:11
|DMO'dan uyarı: Sibirya kaynaklı sıcak hava dalgası geliyor
24 Temmuz 2020 21:35
|Mescid-i Aksa'nın avlusundan Ayasofya tebriği
24 Temmuz 2020 15:49
|Yunanistan'da bayraklar yarıya indirildi, kiliseler Ayasofya için yas tutuyor
24 Temmuz 2020 14:42