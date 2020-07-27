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Salih Müslüm'ün yeğeni adli kontrol şartıyla serbest

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD/YPG'nin elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
 27 Temmuz 2020 14:49
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Salih Müslüm'ün yeğeni adli kontrol şartıyla serbest

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD/YPG'nin elebaşlarından ve terörden arananlar listesinde 'kırmızı' kategoride yer alan Salih Müslüm'ün yeğeni 'Viyan Şervan' kod adlı Dalya Mahmut Müslüm, polislerin ikna çalışmaları sonucu 15 Temmuz gürü öğle saatlerinde Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü'ne teslim oldu. Müslüm, emniyetteki ilk ifadesinde, bölücü terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde sözcüsü Salih Müslüm'ün öz yeğeni olduğunu, Suriye'de faaliyet gösteren ve kırmızı kategoride aranan 'Esma Samur' kod adlı terörist Gülten Altaş'ın yakın korumalığını yaptığını belirtti.

Ayrıca Dalya Mahmut Müslüm'ün babası Mahmut Müslüm'ün de Aynelarab'da (Kobani) PYD/YPG içinde faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Dalya Mahmut Müslüm'ün hamile olduğu, eşinin de güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi. Müslüm'ün, 2013 yılından bu yana örgütte yaşadıklarını, Salih Müslüm'ü koruyan yapıyı, örgütün Avrupa'daki bağlantılarını, uzantılarını, örgüte yapılan mali ve maddi yardımların kimden geldiğini, ayrıca kamplarda yaşananlar konusunda bilgiler verdiği öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Dalya Mahmut Müslüm, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. 12 günlük sorgusunun ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Mersin Adliyesi'ne getirilen Dalya Mahmut Müslüm, savcılıkta ifade verecek.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD/YPG'nin elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
DHA
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