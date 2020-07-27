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YKS cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı

ÖSYM Başkanlığı, 2020 YKS cevap kağıtlarını ve aday cevaplarını erişime açtı
 27 Temmuz 2020 15:13
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YKS cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılan adayların cevap kağıtlarını erişime açtı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, YKS adaylarının sorulara verdiği cevaplar ve soruların doğru cevapları "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle incelenebilecek.

ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan duyuru;

DUYURU
(27 Temmuz 2020)

2020-YKS Cevap Kağıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı

27 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 27 Temmuz 2020 tarihinde saat 15.00'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, cevap kağıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI
Memurlar.Net
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