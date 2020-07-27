12 yıldır kahvaltıya gelen arkadaşını, gelmeyince evde ölü buldu
|27 Temmuz 2020 15:31
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Olay, 24 Temmuz'da saat 15.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 241 Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın ikinci katında meydana geldi. Tek başına yaşayan Mustafa Nasradınlı, 12 yıldır her sabah kahvaltı yaptığı arkadaşı Rıdvan Telim'e ait iş yerine gitmedi. İl dışı ziyarete gidecek arkadaşının gelmemesinden şüphelenen Telim, eve giderek kapıyı çaldı ancak açan olmadı. Telim'in 112 Acil çağrı merkezini araması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çilingir yardımıyla girdiği evde, Nasradınlı'nın yerde hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekipleri, Nasradınlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Nasradınlı'nın cenazesi, otopsi sonrası defin için yakınları tarafından alındı.
Mustafa Nasradınlı'nın 12 senedir işletmesine gelerek kahvaltı yaptığını belirten Rıdvan Telim, "Bayram için Eskişehir'e gideceğini söylemişti. Her gün aralıksız gelirdi. Cuma günü gelmeyince merak ettim. Gidip kapıyı çaldım açan olmadı. Polise haber verdik. İçeriye girildiğinde salonda hareketsiz yatıyordu. Çok üzüldüm" diye konuştu.
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