Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı, koronaya yakalandı
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın yeni tip korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı
|27 Temmuz 2020 16:30
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın yeni tip korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.
Beyaz Saray'da yeni tip korona virüs (Covid-19) alarmı verildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı olan Robert O'Brien'ın Covid-19 testinin pozitif sonuç verdiği bildirildi. O'Brien'ın kendini evde izole ettiği ve çalışmalarını uzaktan yürüttüğü ifade edildi.
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