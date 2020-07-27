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Hırsızlığı seriye bağladı, soluğu cezaevinde aldı

İstanbul Beşiktaş'ta ikamet ve iş yerlerinin bahçelerinden klima, paspas, bahçe eşyası ve inşaat malzemelerine dadanan hırsız, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi
 27 Temmuz 2020 16:38
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Hırsızlığı seriye bağladı, soluğu cezaevinde aldı

İstanbul Beşiktaş'ta ikamet ve iş yerlerinin bahçelerinden klima, paspas, bahçe eşyası ve inşaat malzemelerine dadanan hırsız, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beşiktaş Levent Mahallesinde bulunan ikamet ve iş yerlerinin bahçelerinden klima, paspas, bahçe eşyası ve inşaat malzemeleri çalındığı yönünde ihbar alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri belirlenen adreslerin yakınlarında bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmalarda tüm olayların failinin aynı şahıs olduğu belirlendi. Bunun üzerine şüpheli şahsın aynı bölgede tekrar hırsızlık girişiminde bulunabileceği yerlerde tedbirler alan ekipler, Yusuf Ziya K. isimli şahsı çaldığı eşyalar ile birlikte giderken suçüstü yakaladı.

Yapılan araştırmalarda yakalanan şahsın 11 farklı hırsızlık suçunun faili olduğu tespit edildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezevine gönderildi.
İhlas Haber Ajansı
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