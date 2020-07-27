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Yüzde 60 görme engelli Halid YKS'de Türkiye birincisi oldu

Uğur Okulları Aydın Kampüsü öğrencisi 18 yaşındaki Halid Oğuz Serçe, bugün açıklanan YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre Temel Yeterlilik Testi (TYT) alanında 503 puanla Türkiye birinciliğini elde etti.
 27 Temmuz 2020 16:47
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Yüzde 60 görme engelli Halid YKS'de Türkiye birincisi oldu

Uğur Okulları Aydın Kampüsü öğrencisi 18 yaşındaki Halid Oğuz Serçe, bugün açıklanan YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre Temel Yeterlilik Testi (TYT) alanında 503 puanla Türkiye birinciliğini elde etti. Doğuştan yüzde 60 görme engeli bulunan Serçe, aynı zamanda Eşit Ağırlık (EA) alanında da Türkiye ikincisi oldu. Psikoloji alanında uzmanlaşmak istediğini söyleyen Serçe, başarısının ise düzenli çalışmak ve sosyal hayattan kopmamakla geldiğini anlattı.

Uğur Okulları Aydın Kampüsünde düzenlenen toplantıda konuşan Halid Oğuz Serçe, başarısının sırrını çok çalışmak olarak açıkladı. Doğuştan optik sinirlerdeki gen eksikliği nedeniyle yüzde 60 görme engeli bulunduğunu söyleyen Serçe, "Kendimi hiçbir zaman engelimden dolayı eksik gibi görmedim. Etrafımdaki insanlarda ve arkadaşlarım da bana bu eksikliğimi hiç hissettirmediler. YKS'ye de engelliler için hazırlanan salonda girdim. Engelim nedeniyle çok yakından bakmadığım sürece net olarak göremiyorum. Ancak hem evde hem de okulumda engelime aldırmayıp çok çalıştım. Sürekli öğretmenlerime sorular sordum. Günde 11 saatimi derslere ayırdım. Boşta kalan zamanlarımda da sosyal aktivitelerde bulundum. Derslerde hep en ön sıraya oturuyordum. Telefonumla tahtanın fotoğrafını çekip yaklaştırarak sorularını anlamaya çalıştım. Tüm bu yaptıklarım da bana başarıyı getirdi." dedi. Serçe, hedefinin psikoloji alanında uzmanlaşmak olduğunu belirtti.

Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin de, öğrencileriyle gurur duyduklarını söyleyerek, "Halid, bu süreçte okulumuzdaki uzaktan eğitim sürecini çok iyi takip etti. Öğretmenlerimiz de gayretleriyle öğrencimize destek oldu. Özellikle yapay zeka tabanlı kişiye özgü dijital öğrenme platformumuz Metodbox çok faydalı oldu. Öğrencimiz, Metodbox platformumuz üzerinden gerçekleştirilen deneme sınavlarımızda da hep birinciliği ile bize gurur yaşatıyordu. Tüm öğrencilerimizin eksiklerini tespit etti ve başarıyı getirdi. Bize bu gururu yaşatan Halid'i canı gönülden kutluyorum " dedi.

Uğur Okulları Aydın Kampüsü Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Altıntaş ise, "Aydın'da son 15 yılda bir Türkiye birinciliği yoktu. Bunu da gerçekleştirdik. Bu başarı Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel ve devlet kurumlarının özverili çalışmaları ile oluşan bir sonuç. Aydın Valimiz Hüseyin Aksoy ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Seyfullah Okumuş'a teşekkür ederiz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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