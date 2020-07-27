Düğün konvoyundan akılalmaz görüntüler kamerada
İstanbul'da düğün konvoyundaki biri kamyonet iki aracın yaptığı hareketler akılalmaz görüntüler oluşturdu.
|27 Temmuz 2020 17:16
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Görüntüler O-3 Otoyolu Bayrampaşa mevkii Edirnekapı istikametinde dün öğlen saatlerinde kaydedildi.
Düğün konvoyundaki biri kamyonet iki araç, zikzaklar çizerek dakikalarca ilerledi. Bütün şeritleri kapatan iki araç diğer sürücüler için büyük tehlike oluşturdu.
Düğün konvoyundaki diğer araçtakilerde pencere ve sunroof'tan çıkarak o anları görüntülemeye çalıştı. Otoyolda ilerleyen diğer sürücülerin araçlarında ise korku dolu anlar yaşandı.
Zikzak çizen araçların yanından geçemeyen diğer sürücüler duruma tepki gösterdi.
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