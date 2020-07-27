1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Düğün konvoyundan akılalmaz görüntüler kamerada

İstanbul'da düğün konvoyundaki biri kamyonet iki aracın yaptığı hareketler akılalmaz görüntüler oluşturdu.
 27 Temmuz 2020 17:16
Yazdır

Görüntüler O-3 Otoyolu Bayrampaşa mevkii Edirnekapı istikametinde dün öğlen saatlerinde kaydedildi.

Düğün konvoyundaki biri kamyonet iki araç, zikzaklar çizerek dakikalarca ilerledi. Bütün şeritleri kapatan iki araç diğer sürücüler için büyük tehlike oluşturdu.

Düğün konvoyundaki diğer araçtakilerde pencere ve sunroof'tan çıkarak o anları görüntülemeye çalıştı. Otoyolda ilerleyen diğer sürücülerin araçlarında ise korku dolu anlar yaşandı.

Zikzak çizen araçların yanından geçemeyen diğer sürücüler duruma tepki gösterdi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Vaka sayısının arttığı ilde maske de takılmıyor
27 Temmuz 2020 16:24		 Şanlıurfa Valisi: Hazirandan itibaren pozitif vak'a sayısı arttı
27 Temmuz 2020 15:48
İzmir'de trafik magandası ayağıyla araç sürdü
27 Temmuz 2020 15:20		 Bu ilin ilçelerinde Müftü, bu ilçesinin köylerinde imam yok
27 Temmuz 2020 13:15
İstanbul'un en büyük mesire alanı açıldı
26 Temmuz 2020 22:44		 Türkiye'nin ilk jeopark müzesi: Kızılcahamam
26 Temmuz 2020 21:27
Atıl tarım arazilerini ekonomiye kazandırdılar
26 Temmuz 2020 21:23		 Türkiye'deki kelaynak sayısı hızla artmaya devam ediyor
26 Temmuz 2020 21:21
Doğaseverlerin yeni gözdesi: Nadire Kanyonu
26 Temmuz 2020 19:38		 Köpeklerin saldırısına uğrayan kadın böyle kurtarıldı
26 Temmuz 2020 19:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:45 - Zabıta memurunun kendini vurma anı kamerada17:30 - FETÖ'nün hücre evlerine eş zamanlı operasyonda 3 tutuklama17:26 - Çeyrek altın 694 TL oldu17:21 - Okullar ders yılına hazırlanıyor... İşte alınacak önlemler17:17 - Dövizde gün sonu fiyatları17:16 - Düğün konvoyundan akılalmaz görüntüler kamerada
17:12 - Binbaşı Kulaksız'ı şehit eden 3 terörist etkisiz hale getirildi17:00 - Deprem profesörü uyardı: İstanbul için zaman daralıyor16:47 - Yüzde 60 görme engelli Halid YKS'de Türkiye birincisi oldu16:38 - Hırsızlığı seriye bağladı, soluğu cezaevinde aldı16:30 - Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı, koronaya yakalandı16:26 - İngiltere'de ilk defa evcil hayvanda virüs tespit edildi
16:24 - Vaka sayısının arttığı ilde maske de takılmıyor16:11 - Eşini öldüren sanığa, Yargıtay'dan 'haksız tahrik indirimi' kararı15:51 - Arkadaşının tavsiyesine uydu, canından oldu15:48 - Şanlıurfa Valisi: Hazirandan itibaren pozitif vak'a sayısı arttı15:44 - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
15:40 - Kampanyada sadece 3 otomotiv markası kaldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Çeyrek altın 700 TL'yi buldu
Rekor kıran altın için kritik uyarı
YKS birincilerinin çıktığı iller
Kampanyada sadece 3 otomotiv markası kaldı
Mersin'deki kazada 5 şehit, 10 yaralı
YKS sonuçları açıklandı
Belediye Başkanı, şoförünün eşiyle yasak aşk yaşadı
RTÜK Başkan yardımcısı 5 kez kaymakamlık mülakatından elenmesinin hikayesini yazdı
Bakan Selçuk'tan okulların açılması ile ilgili açıklama
Okullar ders yılına hazırlanıyor... İşte alınacak önlemler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hikmet karaman 1
ankaragücü 2
Sıcaklıkların dengesizliği 1
cuma namazı için 500 kişiye davetiye gönderilmesi 3
parmaklarını vurarak sürekli ses çıkaranlar 3
haziran 2021 yılına kadar işçi çıkarma yasağı 1
yeni malatyaspor 1
bursaspor 3
uyku ilacı 1
gram altının 425 liraya çıkması 1
SON İLANLAR
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kocaeli Çayırova SYDV Personel Alım İlanı
Şahinbey Belediyesi 40 Zabıta Memuru Alacak
Aksaray Belediyesi 22 Zabıta Memuru Alacak
Helal Akreditasyon Kurumu 8 uzman yardımcısı alacak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi sözleşmeli 45 sağlık personeli alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi sözleşmeli 190 sağlık personeli alacak
Türkiye İstatistik Kurumu sözleşmeli 7 bilişim personeli alacak
Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam