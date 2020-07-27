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Çeyrek altın 694 TL oldu

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 694,00 liradan işlem gördü
 27 Temmuz 2020 17:26
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Çeyrek altın 694 TL oldu

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,20 artışla 428,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 694,00 lira, Cumhuriyet altını 2.841,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,20 yükselişle 428,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 418,80 419,00 428,00 428,20
Cumhuriyet Ata Lira 2.760,00 2.781,00 2.820,00 2.841,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 382,00 386,00 390,30 394,30
Lira(Tam) Ziynet 2.697,00 2.717,00 2.756,00 2.776,00
Yarım Ziynet 1.349,00 1.359,00 1.378,00 1.388,00
Çeyrek Ziynet 674,00 679,00 689,00 694,00
Anadolu Ajansı
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