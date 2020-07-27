Çeyrek altın 694 TL oldu
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 694,00 liradan işlem gördü
|27 Temmuz 2020 17:26
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,20 artışla 428,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 694,00 lira, Cumhuriyet altını 2.841,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,20 yükselişle 428,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|418,80
|419,00
|428,00
|428,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.760,00
|2.781,00
|2.820,00
|2.841,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|382,00
|386,00
|390,30
|394,30
|Lira(Tam) Ziynet
|2.697,00
|2.717,00
|2.756,00
|2.776,00
|Yarım Ziynet
|1.349,00
|1.359,00
|1.378,00
|1.388,00
|Çeyrek Ziynet
|674,00
|679,00
|689,00
|694,00
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