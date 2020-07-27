Zabıta memurunun kendini vurma anı kamerada
|27 Temmuz 2020 17:45
|Yazdır
Samsun'da bir zabıta memuru aldığı alkolün de etkisiyle kendini tabancayla yanağından vurdu. Olay anı, cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir belediyede zabıta memuru olarak görev yapan 2 çocuk babası 51 yaşındaki R.A.S., aldığı alkolün de etkisiyle kaldırım kenarında tabanca namlusunu ağzının içine sokup tetiğe bastı. R.A.S. sol yanağından yaralanırken, kendi otomobiliyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek hastane polisine elindeki tabancayı teslim edip tedavi olmak istediğini söyledi. R.A.S., tedavisinin ardından Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.
Olayı anlatan R.A.S., "Girdiğimiz o anki stres, alkolün de etkisiyle istenmeyen bir durum meydana geldi. Kimseye bu durumu tavsiye etmiyoruz. Alkolü de tavsiye etmiyoruz. Tedavimizi oluyoruz" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Hırsızlığı seriye bağladı, soluğu cezaevinde aldı
27 Temmuz 2020 16:38
|Arkadaşının tavsiyesine uydu, canından oldu
27 Temmuz 2020 15:51
|12 yıldır kahvaltıya gelen arkadaşını, gelmeyince evde ölü buldu
27 Temmuz 2020 15:31
|Salih Müslüm'ün yeğeni adli kontrol şartıyla serbest
27 Temmuz 2020 14:49
|Uzman çavuş motosiklet kazasında hayatını kaybetti
27 Temmuz 2020 14:11
|Bakan Akar'dan 'kaza' açıklaması: Araçta teknik arıza oldu
27 Temmuz 2020 13:59
|Serinlemek için kanala girdi, boruya sıkışıp hayatını kaybetti
27 Temmuz 2020 13:57
|3. kattan düşen öğretmen yaşam mücadelesi veriyor
27 Temmuz 2020 13:51
|İzmir'de kayıp işçi su kanalında ölü bulundu
27 Temmuz 2020 12:51
|Gazeteci Kaplan ve şehit eşine yönelik sosyal medya paylaşımına suç duyurusu
27 Temmuz 2020 12:44