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Ankara'da büyük yangın! Plaza tahliye ediliyor
Ankara Söğütözü Mahallesi'nde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans bölgeye sevk edildi. Öte yandan gelen son dakika haberine göre ise; plazada çalışanların tahliye edildiği açıklandı
|27 Temmuz 2020 17:58
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Başkentte Söğütözü Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
"Via Tower" iş merkezinin alt katlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, dış cepheye ve bazı katlara da sıçradı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binada bulunanları tahliye ediyor.
İtfaiye ekipleri, yoğun dumanın yükseldiği yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Bölgeye takviye itfaiye ekiplerinin de gönderildiği belirtildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, bölgeye ambulanslar da sevk edildi.
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