Ankara'da büyük yangın! Plaza tahliye ediliyor

RTÜK BAŞKAN YARDIMCISI 5 KEZ KAYMAKAMLIK MÜLAKATINDAN ELENMESİNİN HİKAYESİNİ YAZDI RTÜK Başkan yardımcısı İbrahim Uslu sosyal medya hesabından, kaymakamlık idealini, 5 kez girdiği kaymakamlık mülakatlarında yaşadıklarını ve gelecek ve meslek arayışında olan tüm gençlere olan tavsiyelerini yazdı