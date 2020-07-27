1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gaziantep'te gösteri ve yürüyüşlere 'salgın' yasağı

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oturma eylemi, basın açıklaması, gösteri yürüyüşleri, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi etkinlikler 7 gün süreyle yasaklandı
 27 Temmuz 2020 18:22
Yazdır
Gaziantep'te gösteri ve yürüyüşlere 'salgın' yasağı

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oturma eylemi, basın açıklaması, gösteri yürüyüşleri, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi etkinlikler 7 gün süreyle yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınından vatandaşları korumak ve salgının toplu eylem, etkinlikler nedeniyle yayılması riskinin önlenmesi amacıyla gereken tedbirlerin salgın sürecinde alındığı ve alınmaya devam edileceği belirtildi.

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların kurban satış ve kesim yerleri ile geleneksel etkinlikler vasıtasıyla oluşacak kalabalıkların koronavirüs salgınını artırma riski taşıdığı değerlendirildiğinden yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçebilmek amacıyla gerekli kararların alınması ihtiyacı doğduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde gerçekleştirilebilecek, siyasi partilerin, sendikaların ve sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında, kendi personel, üyelerine yönelik yapacağı genel kurul, toplantılar ile devlet kurum ve kuruluşlarının program ve etkinlikleri, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar, gelenek ve göreneklere göre yapılacak programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ekonomik amaçlarla yapılan programları kapsamında gerçekleştirilebilecek etkinlikler ve Vali'mizce izin verilenler hariç tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, seminer, kermes, yardım toplama faaliyetleri vb. her türlü eylem/etkinlikler 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddeleri ve ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri hükmü gereğince 27 Temmuz 2020 - 3 Ağustos 2020 tarihleri arasında 7 gün boyunca, genel asayiş ve kamu düzenin korunması için Valilik Makamının oluru ile yasaklanmıştır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sümela Manastırı yarın ziyarete açılıyor
27 Temmuz 2020 19:39		 Öğretmenlerin il içi başvuru süreleri uzatıldı
27 Temmuz 2020 19:31
İstanbul'da koronavirüs atıkları böyle imha ediliyor
27 Temmuz 2020 19:28		 Bakanlık açıkladı, sertifikalar yenilenecek
27 Temmuz 2020 18:54
Meclis 'sosyal medya' düzenlemesinden sonra tatile girecek
27 Temmuz 2020 18:19		 Üç ilde bazı yerleşim yerlerinde karantina uygulaması başlatıldı
27 Temmuz 2020 14:45
TÜİK: İkinci çeyreğe ilişkin turizm istatistikleri yayımlanamayacak
27 Temmuz 2020 14:23		 Okullara 'Okulum Temiz Belgesi' verilecek
27 Temmuz 2020 13:23
ÇAYKUR'da yaş çay bedeli ödemelerine başlandı
27 Temmuz 2020 12:37		 Fahiş fiyat artışı yapan 60 firmaya 3,1 milyon lira ceza
27 Temmuz 2020 12:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:41 - Hibrid ve elektrikli otomobil satışları arttı19:39 - Sümela Manastırı yarın ziyarete açılıyor19:36 - Google evden çalışma uygulamasını 2021 yazına uzattı19:31 - Öğretmenlerin il içi başvuru süreleri uzatıldı19:28 - İstanbul'da koronavirüs atıkları böyle imha ediliyor19:17 - Ayasofya Camii'ne ait bütün eserler bir araya getirilecek
19:15 - Hem çobanlık yapıyor hem ders çalışıyor19:09 - Mersin'de devrilen otobüste şehit olan 4 asker için tören18:59 - Ankara Valisinden 'plaza yangını' açıklaması18:54 - Bakanlık açıkladı, sertifikalar yenilenecek18:47 - Yunan Papaz'dan Ayasofya'nın cami olmasına övgü18:40 - Üniversite öğrencilerinin kredi ve bursları bayram öncesi ödenecek
18:35 - Düğünlerin yeni gözdesi: Gram çeyrek altın18:24 - Bahçeli'den Yunanistan'a 'Ayasofya' tepkisi18:23 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:22 - Gaziantep'te gösteri ve yürüyüşlere 'salgın' yasağı18:19 - Meclis 'sosyal medya' düzenlemesinden sonra tatile girecek
18:16 - Bilim Kurulu Üyesi'nden 'bayram namazı' uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Rekor kıran altın için kritik uyarı
Çeyrek altın 700 TL'yi buldu
YKS birincilerinin çıktığı iller
Kampanyada sadece 3 otomotiv markası kaldı
Belediye Başkanı, şoförünün eşiyle yasak aşk yaşadı
Mersin'deki kazada 5 şehit, 10 yaralı
YKS sonuçları açıklandı
Okullar ders yılına hazırlanıyor... İşte alınacak önlemler
RTÜK Başkan yardımcısı 5 kez kaymakamlık mülakatından elenmesinin hikayesini yazdı
Bakan Selçuk'tan okulların açılması ile ilgili açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hikmet karaman 1
Ayasofya'nın ibadete açılması harika bir şey 1
pazar sessizliği 1
denizlispor 1
sık la sık 1
önümüzdeki 2 hafta çok önemli 2
haziran 2021 yılına kadar işçi çıkarma yasağı 1
parmakların kapıya sıkışması 1
Önümüzdeki ilk seçimlerde iktidar olacağız 3
uyku ilacı 1
SON İLANLAR
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kocaeli Çayırova SYDV Personel Alım İlanı
Şahinbey Belediyesi 40 Zabıta Memuru Alacak
Aksaray Belediyesi 22 Zabıta Memuru Alacak
Helal Akreditasyon Kurumu 8 uzman yardımcısı alacak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi sözleşmeli 45 sağlık personeli alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi sözleşmeli 190 sağlık personeli alacak
Türkiye İstatistik Kurumu sözleşmeli 7 bilişim personeli alacak
Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam