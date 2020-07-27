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Yoğun bakım sayısı en çok artan ve en çok azalan iller

Sağlık Bakanı Koca: Son 3 gün yoğun bakım sayısı oransal olarak en çok artan iller: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. En az artan iller: Sivas, Isparta, Muğla, Balıkesir, Bayburt.
 27 Temmuz 2020 20:20
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Yoğun bakım sayısı en çok artan ve en çok azalan iller

Sağlık Bakanlığı 27 Temmuz 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 919 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 227 bin 19, can kaybı 5 bin 630 oldu.

Son 24 saatte 982 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 210 bin 469 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; "Test sayısı 45.000'in üstünde. Son 3 gün yoğun bakım sayısı oransal olarak en çok artan iller: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. En az artan iller: Sivas, Isparta, Muğla, Balıkesir, Bayburt. 21 ilimizde son 3 gün yoğun bakım hastamız olmadı. " ifadelerini kullandı.

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